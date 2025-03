Andrea Camilleri celebrato per il centenario danna nascita dall’Associazione Culturale “San Ginesio” e dal Centro di Lettura “Arturo Piatti” di San Ginesio (MC)

L’Associazione Culturale “San Ginesio” e il Centro di Lettura “Arturo Piatti” di San Ginesio (MC), nelle persone degli organizzatori Rita Bompadre e Matteo Marangoni, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia e del Teatro 2025, presentano all’interno della pagina social https://www.facebook.com/centroletturaarturopiatti – un contributo audio-video per celebrare il centenario della nascita dello scrittore, regista teatrale, televisivo e radiofonico Andrea Camilleri (on line a partire dal 21 Marzo 2025).

Il Presidente

Alba Piatti

Associazione Culturale “San Ginesio”

CREDIT: “Immagine: Porto Empedocle, murales ad Andrea Camilleri (Creative Commons Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale)” https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

Opera dello street artist Salvo Ligama – https://www.ligama.it/