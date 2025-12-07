BROADWAY ITALIA e MASTER’S VOICE (gruppo IMARTS) presentano ANASTASIA Il musical a Jesolo al PALAZZO DEL TURISMO. Da giovedì 11 a domenica 14 dicembre 2025.

Libretto di Terrence McNally Musiche di Stephen Flaherty Testi di Lynn Ahrens

Traduzione e adattamento delle parole delle canzoni Franco Travaglio

Regia di Federico Bellone

ANASTASIA il musical si ispira al film distribuito dalla Twentieth Century Fox Motion Pictures per accordo speciale con Buena Vista Theatrical

E

dall’opera teatrale di Marcelle Maurette adattata da Guy Bolton

presentato in accordo con Concord Theatricals Ltd

“Anastasia il Musical”

“ANASTASIA, il Musical” si afferma come il Musical Italiano dell’anno grazie ai continui sold out registrati durante la prima tournée 2024-2025 nei teatri italiani. La pièce, definita dalla critica come il “Musical d’autore” ed ancora dal Corriere della Sera “il miglior musical dell’anno”, da Il Messaggero “un musical con scenografie mozzafiato” e da La Stampa “impossibile non commuoversi”, portata in scena da un cast straordinario e diretta dal regista Federico Bellone, ha saputo conquistare il cuore di un pubblico ampio e variegato, testimoniato dai numeri record raggiunti nelle principali città italiane.

Broadway Italia e Master’s Voice (gruppo IMARTS), in collaborazione con DuePunti Eventi ed il Comune di Jesolo, sono lieti di annunciare ANASTASIA il Musical al PALAZZO DEL TURISMO di JESOLO. Appuntamento da giovedì 11 a domenica 14 dicembre 2025.

ANASTASIA, il Musical” è stato accolto con calore ed emozione dal pubblico presente nei principali teatri italiani. I numeri sottolineano come lo spettacolo sia di grande successo: al Teatro ARCIMBOLDI di Milano oltre 46.000 spettatori, al Teatro ALFIERI di Torino oltre 8.000, al Teatro BRANCACCIO di Roma oltre 10.500, a Teatro IL ROSSETTI di Trieste oltre 9.000 e al MANDELA FORUM di Firenze oltre 7.000.

Ogni replica ha visto una platea entusiasta applaudire calorosamente, dimostrando l’apprezzamento generale per una produzione che unisce musica, danza e narrazione con maestria alla stessa stregua di un musical di Broadway.

Anastasia, il film d’animazione che ha conquistato una generazione di adulti e bambini, è stato presentato anche in una importante vetrina durante la settimana del Festival di Sanremo, continuando il successo e l’affermazione dell’opera teatrale voluta da Broadway Italia, già produttore di “The Phantom of the Opera”, e con la regia di Federico Bellone coadiuvato da Chiara Vecchi, che ne cura anche le coreografie.

Personaggi iconici e musiche memorabili

Particolarmente apprezzata sia dal pubblico che dalla critica l’interpretazione di Sofia Caselli, Anya in cui si intravede, nel primo atto, una determinata, giovane donna alla ricerca della verità sulle proprie radici e sul suo passato; nel secondo una fiera nobildonna, dal portamento regale. La performer svela il suo carisma interpretativo non solo nelle canzoni già conosciute del film, ma soprattutto nei nuovi brani, tradotti da Franco Travaglio, dai quali traspare l’emotività di ciascun personaggio.

Con la magia delle musiche originali, dirette dal Maestro Giovanni Maria Lori e con nuovi testi originali tradotti appositamente da Franco Travaglio, ANASTASIA il Musical trasporta gli spettatori in un’epoca di sfarzo, mistero e passione per seguire le vicende di Anya, una giovane donna che potrebbe essere la Granduchessa Anastasia, l’unica sopravvissuta alla tragica fine della famiglia Romanov. Un’avvincente storia, tra intrighi politici e colpi di scena, che riesce a creare una nuova vita verso la verità e l’amore con un’emozionante colonna sonora composta da Stephen Flaherty e Lynn Ahrens.

personaggi della storia in un viaggio

Anastasia non è solo un musical, ma un’esperienza teatrale indimenticabile che lascia il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima scena in un vortice di emozioni, tra amore, mistero e speranza. “Ci fu un tempo, non molti anni or sono, in cui vivevamo in un mondo incantato fatto di eleganti palazzi e di feste grandiose. L’anno era il 1916 e mio figlio Nicola era lo zar di tutte le Russie. Stavamo festeggiando il trecentesimo anniversario dell’ascesa al trono della nostra famiglia, e quella sera nessuna stella era più brillante della nostra dolce Anastasia, la mia più giovane nipote”. Con queste toccanti parole, la nonna di Anastasia ricorda la giovane nipote nel classico film di animazione del 1997 e proprio da tutto ciò nasce l’ispirazione alla realizzazione di ANASTASIA Il Musical.

ANASTASIA

La storia della piccola principessa è stata oggetto di numerosi film, a partire dal classico con Ingrid Bergman nel ruolo di Anastasia e Yul Brynner in quello del generale Bunin, versione realistica del Dimitri animato. Il film del 1956 e diretto da Anatole Litvak, valse l’Oscar alla Bergman come Miglior Attrice Protagonista.

Mentre è del 1997 il film d’animazione, diretto e prodotto da Don Bluth e Gary Goldman e distribuito dalla 20th Century Fox. La pellicola cinematografica è stata accolta con grande entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica che ne ha peraltro elogiato le esibizioni vocali e la colonna sonora.

La storia si ispira alla leggenda della Granduchessa Anastasia Nikolaevna di Russia. È il 1916 e da San Pietroburgo ha inizio l’incredibile avventura della principessa Anastasia, la giovane figlia di Nicola II, ultimo zar di Russia. Sono gli anni della Rivoluzione Russa che infuoca le piazze e gli animi del popolo e che segnerà presto la tragica fine delle atmosfere scintillanti delle feste di palazzo e dell’intera dinastia dei Romanov. Sopravvivono agli assalti l’imperatrice madre e la giovane nipote Anastasia.

Qualche anno più tardi, ritroviamo Anya, ormai giovane donna senza famiglia né ricordi, pronta ad intraprendere il suo personale viaggio lontano dall’orfanotrofio in cui è cresciuta, sulla strada che la porterà a Parigi, verso il sogno di scoprire la propria identità e soprattutto verso l’amore. Lungo il suo viaggio, Anya incontra Dimitri ed il suo amico Vlad, due simpatici truffatori alla ricerca di una sosia della principessa da presentare all’imperatrice madre in cambio di 10.000 rubli; insieme si recano a Parigi per reclamare l’eredità che spetta di diritto alla principessa Anastasia.

NOTE DI REGIA

“Il musical Anastasia è un sogno per me. Noi degli anni ’80, cresciuti durante “la rinascita” della Disney, con cartoni animati come La bella e la bestia, La Sirenetta e Aladdin, collochiamo la granduchessa russa tra gli stessi magici e nostalgici ricordi di un tempo che fu, non troppo lontano, in cui la luce del sole al tramonto sembrava più bella, le melodie più sconvolgenti e la qualità molto più alta, almeno per quello che io possa pensare.

Il cartone animato del 1997 infatti, scritto da Premi Tony, Olivier (gli Oscar del teatro), e Emmy, che veniva da un film omonimo che valse l’Oscar a Ingrid Bergman, è rimasto nei cuori di diverse generazioni.

Le canzoni “Il passato scoprirò” e “Un lontano dicembre”, grazie a questa nuova versione con musica originale dal vivo, puntano a travolgere nuovamente, con orchestrazioni sinfoniche, le famiglie d’Italia e del mondo, con un futuro tour internazionale. In Italia la traduzione, quella del film, è di Franco Travaglio, il più accreditato adattatore nazionale di musical. E’ l’unico team Italiano che ha dato vita a nuove produzioni teatrali ormai in quasi tutti i continenti, raggiungendo anche il prestigioso West End di Londra, e in seguito all’enorme successo del nuovo Phantom, racconterà la leggenda della “Principessa” in cerca di sé stessa attraverso i migliori interpreti italiani, una grande scenografia dalle scioccanti prospettive ottocentesche, costumi imperiali, effetti luce drammatici e tanti effetti speciali, tra cui una tempesta di neve in teatro, fantasmi del passato che danzano nell’aria e un treno in corsa verso Parigi!”

Con queste parole Federico Bellone racconta il senso di ANASTASIA Il Musical nella sua narrazione in scena nella nuova tournée in Italia.

“ANASTASIA, il Musical” è promosso daBroadway Italia e Master’s Voice (gruppo IMARTS), in collaborazione con DuePunti Eventi e con il patrocinio del Comune di Jesolo.

ANASTASIA, il Musical

11 dicembre – ore 20.30

12 dicembre – ore 20.30

13 dicembre – ore 16.00 e ore 20.30

14 dicembre – ore 16.00

Informazioni:

www.anastasiaonstage.com

www.duepuntieventi.com

Prevendite:

Ticketone e Vivaticket

ANASTASIA IL MUSICAL – IL TEAM CREATIVO

FEDERICO BELLONE – REGIA & SCENOGRAFIE

CHIARA VECCHI – REGIA ASSOCIATA & COREOGRAFIE

FRANCO TRAVAGLIO – TRADUZIONE E ADATTAMENTO DEL LIBRETTO E

PAROLE ITALIANE DELLE CANZONI

GIOVANNI MARIA LORI – SUPERVISIONE MUSICALE

CLARA ABBRUZZESE – SCENOGRAFIE

CARLA RICOTTI – COSTUMI, ACCONCIATURE, TRUCCO

VALERIO TIBERI – DISEGNO LUCI

EMANUELE AGLIATI – DISEGNO LUCI ASSOCIATO

POTI MARTIN – DISEGNO FONICO

PAOLO CARTA – ILLUSIONI & EFFETTI SPECIALI

DOUG BESTERMAN – ORCHESTRAZIONI ORIGINALI

PINO PERRIS – DIREZIONE ORCHESTRAZIONI ITALIANE

MAURIZIO SANSONE – DIREZIONE ORCHESTRAZIONI ITALIANE

ELISA FAGA’ – VOCAL COACH/DIREZIONE VOCALE