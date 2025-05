“AMBASCIATORE DELL’ARTE DEL MEDITERRANEO 2025”: premio internazionale d’eccellenza artistica per la promozione della cultura, della ricerca scientifica e della legalità

Fondazione Costanza (ovvero Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono), in collaborazione con il Comune di Carini, presenta il prestigioso evento internazionale “Ambasciatore dell’Arte del Mediterraneo” in programma sabato 24 maggio 2025 alle ore 17 presso il suggestivo Castello La Grua Talamanca di Carini.

L’onorificenza, tra le più significative nel panorama artistico contemporaneo, celebra personalità che si sono distinte per meriti nel campo dell’arte, della cultura, della ricerca scientifica e della legalità.

L’evento è coorganizzato da Serena Contino, artista e poetessa, e sostenuto dalla Commissione tecnico scientifica a cura della dottoressa Giada Eva Elisa Tarantino, critico e storico dell’arte.

PRESENTANO

Alessandro Costanza, presidente di Fondazione Costanza, e l’artista internazionale e direttore della fondazione Filippo Lo Iacono, con l’assistenza di:

Rosy Carta e Roberta Molino

INTERVERRANNO E SARANNO PREMIATI:

Giuseppe Monteleone, Sindaco di Carini

Salvatore Badalamenti, Vice Sindaco e Assessore ai Beni Culturali

Senatore Carmine Mancuso

On. Giuseppe Bica, Deputato dell’A.R.S., Componente Commissione Cultura

Alfonso Sansone, Vice Questore della Polizia di Stato

Stefano Mori, Dirigente medico, Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale

Cocò Gulotta, attore, compositore e regista di cinema e teatro

Bia Cusumano, Presidente della Palmosa Kore A.P.S. che produce il Palmosa Festival

Sonia Contino, cantante lirica soprano

Belinda Ferraro e Maurizio Pezzati, B&M Ferraro Foundation

Edgar Mabboux, artista e sponsor internazionale

Massimo Pisciotta, speaker e direttore della testata giornalistica Radio Time

Historical Dance Academy

Corinne Latteur, pianista

Rino Schembri, docente di cinema e televisione UNIPA

Mauri Lucchese, presidente Mondello Art Expò

Claudio Pezzillo, fotografo

Rosario Lanzetta, presidente Associazione Culturale Soart

Alessandra Marino, componente della redazione Story Time

Serena Bommarito, modella e Miss Venere

Joey Borruso, ufficio stampa

INTERVENTI MUSICALI:

Sergio Bonanzinga (chitarra)

Francesca Chimento (voce)

Flavio Calogero Schembri (clarinetto)

ARTISTI PREMIATI:

ALESSANDRA SPATARO

MARCO TROIA

SERENA CONTINO

SANDRO SANTO ARUTA

MANUELLE LORENZIN

GABRIELE DE BIASIO

DANIEL FRANZO

ELENA BULLO

ORIETTA BLASIZZA

SIMONA DRAGOMIR

CLAUDIO SCIACCA

MORENO LONARDI

MARIO BOVA

KOLOZSVARI – UNGHERIA

VILBORG G. HANSEN – ISLANDA

ANGELA THOULESS – SCOZIA

RAFFAELE MAZZA

NINO CAMARDO

CRISTIAN GUERRA

CRISTIAN MATTOX

SUSANNA DORE

LORIANA BUSCEMI

AMBO MAKOTO – GIAPPONE

BERNARD PINEAU – FRANCIA

GIUSI LA BARBERA

MARCELLA BIANCIARDI

FRANCESCA CALZONI

ROBIN DUBOIS – FRANCIA

EDGAR MABBOUX – SVIZZERA

ELENA GIANNOTTA

ELLA KLEEDORFER – EGGER – AUSTRIA

ERIC ANTHONY HINDS – U.S.A.

JARBEN WANG – TAIWAN

LORENA FERRARI

MUKESH K. SAINI – INDIA

NOURHAN MOHAMED IBRAHIM ELMAHDY – EGITTO

GIANFRANCO ROSSODIVITA

MAURIZIO SACCHINI

SYLVIE POINSOT – FRANCIA

KAREN DEL GRECO

MARIA PELLINO

CLARE SCHOUTEN – IRLANDA

CLAUDIO DETTO

FLORENCE CAZEBON – FRANCIA

LINA FORSDAHL – SVEZIA

LILIANA RUSSI

MARI KNUUTTILA – FINLANDIA

RABIA KADMIRI – MAROCCO

FREDERIC STEINLAENDER – FRANCIA

KATERINA LOUKA – GREECE

MOSTRA PERSONALE

Alle ore 19,30 si terrà l’inaugurazione della mostra personale “Visioni e narrazioni 2.0” del Maestro Internazionale Filippo Lo Iacono, protagonista della serata con le sue opere di forte impatto visivo ed emotivo.

La mostra resterà visionabile fino al 25 settembre.

Edgar Mabboux artista designer e sponsor internazionale

La Torre, Ristorazione; Circolo Unificato Militari Palermo;

Filippo Lo Iacono artista internazionale

Alex Dj Eventi

Kilame di Pamela Quinzi

M&P Service Catering e Restaurant

Radio IN

Alexandra Gavrilescu Fotografa

Masterset Italia di Gioele Pennino

Vois Sax Bar

WRW Magazine di New York e Dubai

Tenute dello Jato

Nino Parrucca ceramiche artistiche

Kim Bo Seong Art Center, Sud Corea

Corea Artists Council, Sud Corea.

In foto il presidente della Fondazione Costanza, Alessandro Costanza e il Fashion Designer Edgar Mabboux a New York, in ricorrenza del Metropolitan Empire Prize, prestigioso premio organizzato da Fondazione Costanza nel 2017 all’American Art Folk Museum MoMA