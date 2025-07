Alla Sorbonne Université di Parigi la Dott.ssa Ph.D Nela Munich Ionescu riceve due prestigiosi riconoscimenti: il “Gran Prix Excellence Paris Saint Germain des Près 2025” e la nomina di Ambasciatrice dell’Accademia Euromediterranea delle Arti dalla Presidente Prof. Maria Teresa Prestigiacomo.

Il primo premio è stato consegnato alla scrittrice per la sua fervida e ricca produzione letteraria, che ha trattato la complessità dei temi culturali e sociali con una straordinaria dedizione nella difesa dei diritti umani.

Per il suo infaticabile impegno nella promozione dei diritti umani umanitari, con riguardo alla condizione femminile e per i meriti derivanti dal suo curriculum personale dal quale emerge evidente l’attività protesa al raggiungimento ed alla affermazione dei più alti ideali di vita svolta per il progresso sociale.

Lo ha dimostrato con forza la scrittrice Nela Munich Ionescu alla Sorbonne Universitè di Parigi – nell’AMPHYTHEATRE MILNE EDWARDS dove ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti letterari per i suoi 2 libri: “Signori, alzatevi in piedi” e il testo giuridico “La questione dei simboli religiosi. Alcune riflessioni”.

Le sue opere continuano a ricevere riconoscimenti e apprezzamenti nazionali e internazionali per il suo valore umano, storico e sociale.

A Nela Munich Ionescu è stata nominata AMBASCIATRICE Onoraria dell’Accademia Euromediterranea delle Arti dalla Prof. Maria Teresa Prestigiacomo Presidente.

L’evento Festival “Arti e Libri” 2025, “Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025”, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Accademia Euromediterranea delle Arti, presieduta dalla Prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo, si è tenuto a Parigi presso l’Amphytheatre Milne Edwards, una delle storiche aule dell’Universite Sorbonne – COUR D’HONNEUR di Parigi e ha visto partecipare autorità e personalità internazionali del mondo della cultura, delle scienze e delle arti. La Giuria internazionale ha visto presidente il Prof. Giovanni Dotoli.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Presidente dell’Accademia Euromediterranea delle Arti, Maria Teresa Prestigiacomo, al dott. Gennaro Galdi, al prof. Giovanni Dotoli e al prof. Christophe Ghenassia per averle conferito questi riconoscimenti e per il suo impegno nella promozione di voci femminili capaci di generare cambiamento, bellezza e consapevolezza.

Gli altri premiati sono stati:

Ambasciatori:

Maria Divina Alves Fonseca, Nino Arcidiacono, Basilio Fiorentino, Nela Munich Ionescu, Edna Dayse Rodrigues, Agatino Scuderi.

Poeti e scrittori:

Lucia Belfiore, Mariangela Bottone, Miriam Jskierowicz Arman, Alessia Nicotra, Maria Teresa Prestigiacomo, Maria Concetta Borgese, Simona Lavinia, Feldmann Eleches, Nunziata Fiorentino, Andrea Giostra, Patricia Luongo, Osvaldo Martani, Manuela Meneguzzer, Antonietta Micali, Sabrina Morelli, Erica Muraca, Susanna Musetti, Luigi Pullia, Claudio Raspollini, Gennaro Sangiuliano, Addolorata Saporita, Rita Scelfo.

Artisti:

Florence Boulet, Maurizio D’Andrea, Oana Farcas, Mari Pistorio, Dominika Zakrzewska.

Aziende:

Vini Ditta Carlino Pasquale, Nava Srl, Susanna Musetti Alta Moda Sposa.

Artisti per le opere in lingua francese:

Jean Louis von Hauck, Christophe Ghenassia, Eric Sivry.