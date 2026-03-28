Alla ricerca dell’infanzia perduta

Ci sono notizie che non vorresti mai sentire né leggere
Che ti mettono i brividi addosso e che ti lasciano sgomenta
Gesù-Giuseppe-Maria, invochi il Padre, la croce, le preghiere
Ché la preoccupazione per il futuro dei nostri ragazzi è tanta.
Ho tre nipoti d’età compresa tra i quattordici e i sedici anni
Che studiano con profitto e allietano non poco la mia vita
E se fino a ieri la sola apprensione era evitar loro i malanni
Questa violenta aggressione in una scuola, dall’orbita è uscita.
Ha tredici anni il ragazzo bergamasco che la prof ha accoltellato
E l’ha fatto proprio in diretta con lo smarphone legato al collo
Pantaloni mimetici, sulla T-shirt la scritta “Vendetta” stampato
Coltello nello zaino e pistola scacciacani: non è solo un bullo!
Premeditazione e volontà d’uccidere gelano il sangue nelle vene
Comportamento che sfugge al controllo e non trova soluzione
Così giovane e così violento, che non distingue il male dal bene
In questa società dell’apparire e della peggiore emulazione.
“Il sangue schizzava dappertutto” le parole dei compagni vere
La prof è viva per miracolo, andata in codice rosso all’ospedale
Penale del 1930: “sotto i quattordici non c’è intendere né volere”
Il codice li protegge, non imputabili, quel “ancora bambini” vale.
Poco importa se assemblano esplosivi in cameretta, oscure selve
Lo Stato non li vede e c’è chi invoca il metal detector alla lama
Come se fosse questo l’unico problema e che facilmente si risolve
Va abbassata la soglia d’età e rammendare sia l’ordito che la trama.
Non è questo il tempo della “meglio gioventù” e ben lo sappiamo
Alcol, droga, furti, e la prostituzione minorile all’ordine del giorno
Ma solo se sono irreparabili e arrivano in tivù ce ne accorgiamo
La spettacolarizzazione mediatica che tocca il punto di non ritorno.
Così ci sono molte domande che sorgono spontanee, che sono reali
“E le famiglie dove sono? Possibile non si siano accorte di nulla?”
Non è solo compito della scuola condividere interessi, valori, ideali
Il nucleo familiare deve controllare sempre i minori sin dalla culla.
Maria Rosa Bernasconi