Alla ricerca dell’infanzia perduta

Ci sono notizie che non vorresti mai sentire né leggere

Che ti mettono i brividi addosso e che ti lasciano sgomenta

Gesù-Giuseppe-Maria, invochi il Padre, la croce, le preghiere

Ché la preoccupazione per il futuro dei nostri ragazzi è tanta.

Ho tre nipoti d’età compresa tra i quattordici e i sedici anni

Che studiano con profitto e allietano non poco la mia vita

E se fino a ieri la sola apprensione era evitar loro i malanni

Questa violenta aggressione in una scuola, dall’orbita è uscita.

Ha tredici anni il ragazzo bergamasco che la prof ha accoltellato

E l’ha fatto proprio in diretta con lo smarphone legato al collo

Pantaloni mimetici, sulla T-shirt la scritta “Vendetta” stampato

Coltello nello zaino e pistola scacciacani: non è solo un bullo!

Premeditazione e volontà d’uccidere gelano il sangue nelle vene

Comportamento che sfugge al controllo e non trova soluzione

Così giovane e così violento, che non distingue il male dal bene

In questa società dell’apparire e della peggiore emulazione.

“Il sangue schizzava dappertutto” le parole dei compagni vere

La prof è viva per miracolo, andata in codice rosso all’ospedale

Penale del 1930: “sotto i quattordici non c’è intendere né volere”

Il codice li protegge, non imputabili, quel “ancora bambini” vale.

Poco importa se assemblano esplosivi in cameretta, oscure selve

Lo Stato non li vede e c’è chi invoca il metal detector alla lama

Come se fosse questo l’unico problema e che facilmente si risolve

Va abbassata la soglia d’età e rammendare sia l’ordito che la trama.

Non è questo il tempo della “meglio gioventù” e ben lo sappiamo

Alcol, droga, furti, e la prostituzione minorile all’ordine del giorno

Ma solo se sono irreparabili e arrivano in tivù ce ne accorgiamo

La spettacolarizzazione mediatica che tocca il punto di non ritorno.

Così ci sono molte domande che sorgono spontanee, che sono reali

“E le famiglie dove sono? Possibile non si siano accorte di nulla?”

Non è solo compito della scuola condividere interessi, valori, ideali

Il nucleo familiare deve controllare sempre i minori sin dalla culla.

Maria Rosa Bernasconi