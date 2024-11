Alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia si parla di “Violenza di Genere, Femminicidio e Narcisismo Patologico: incidenza del fenomeno, possibili cause e ipotesi di prevenzione”

Sabato 9 novembre a Palermo, con inizio alle ore 9:00 e conclusione alle 13:00, presso l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di Corso Vittorio Emanuele 463, si terrà una giornata di dibattito e studio sul tema della Violenza di Genere, Femminicidio, Narcisismo Patologico e Valore delle Donne, anche alla luce del recente Saggio “Sei unica” di Sua Santità Papa Francesco pubblicato il 2 ottobre 2024, e del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” di Andrea Giostra e AA.VV. che sta riscuotendo grande interesse e successo in tutta Italia con diversi riconoscimenti da parte di enti pubblici e organizzazioni private che lavorano a tutela delle Donne, arrivato alla sua 5^ edizione pubblicata a novembre 2024 che contiene gli ultimi aggiornamenti normativi a protezione della donna e di contrasto alla violenza di genere.

Per l’occasione interverranno il Vescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, il Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Prof. don Vito Impellizzeri.

I relatori affronteranno il tema da diverse prospettive professionali ed esperienziali. Tra questi: Prof. Girolamo Lo Verso (full professor f.r. di Psicoterapia presso Unipa e psicoterapeuta), Dott. Ambrogio Cartosio (Procuratore della Repubblica di Termini Imerese), Dott.ssa Laura Vaccaro (Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Palermo), Dott. Fabio Pilato (Giudice presso il Tribunale di Palermo sezione penale, ufficio G.I.P. – G.U.P.), Dott. Giacomo Barbara (Sostituto Procurato presso il Tribunale di Termini Imerese), Avv. Rosa Maria Sciortino (avvocato penalista e coautore del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…”), Avv. Luigi Spinosa (avvocato penalista, vice presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie e coautore del Saggio), Avv. Andrea Giovanni Cartella (avvocato civilista e coautore del Saggio), Avv. Vincenzo Pillitteri (avvocato penalista, presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù, Madonie), Dott.ssa Viviana Cannova (educatrice, responsabile di tre Case Segrete e coautore del Saggio), Dott. Andrea Giostra (psicologo clinico, criminologo, curatore del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…”). Due le testimonianze vissute che verranno raccontate: Erica Muraca (coach della visione, autrice e regista trasformazionale) e Rosa Maria Di Cola (avvocato civilista esperta in diritto di famiglia).

I Saggi a supporto dei temi trattati nella giornata:

“Sei unica” di Papa Francesco è uno straordinario inno alla centralità della Donna e al suo fondamentale contributo nella costruzione di un mondo di prosperità, di vero progresso, di pace e di speranza. Nelle pagine del Saggio le parole del Pontefice – insieme a quelle di molte scrittrici, poetesse, artiste da lui amate – esplorano e celebrano il ruolo insostituibile del genio femminile e della sua importanza all’interno della famiglia, della società e della nostra cultura.

“Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” sul quale il Prof. Girolamo Lo Verso, noto psicoterapeuta e full professor f.r. di psicoterapia presso Unipa, dice: “Il Saggio approfondisce un particolare e diverso tipo di narcisismo: quello dell’uomo che lavora a lungo e “scientificamente” per impossessarsi di una donna, renderla propria e schiava. Una versione forse più grave del narcisismo classico. Viene da dire che si tratta di una specie di talebano che usa mezzi psichici, e non bio-antropologici, e armato per dominare e schiavizzare le donne. Insomma, un vero oscurantista reazionario all’antica. Si tratta di un malato grave che può distruggere vite femminili (e non solo, ovviamente, c’è par condicio, anche qui)»

Il prezioso contributo dei giuristi, alcuni dei quali coautori del Saggio, tratterà gli aspetti normativi e giuridici del nostro ordinamento e delle norme della Unione Europea a tutela della donna. «L’attenzione del legislatore italiano e della Commissione Europea al fenomeno della violenza di genere – dice a tal proposito l’Avv. Rosa MariaSciortino – si è gradualmente intensificata negli ultimi anni in quanto, nel tessuto sociale, si è formata la piena consapevolezza della notevole dimensione dello stesso dal momento che sono aumentati i casi di violenza di genere e di femminicidio. Le donne che subiscono violenza sono da qualificare come vittime particolarmente vulnerabili. Pertanto è necessario far conoscere l’assetto giuridico e legislativo al fine di divulgare gli strumenti giuridici di tutela.»

“Violenza di Genere, Femminicidio e Narcisismo Patologico: incidenza del fenomeno, possibili cause e ipotesi di prevenzione”

LIBRI DI RIFERIMENTO A SUPPORTO DEI TEMI TRATTATI NELLA GIORNATA DI LAVORO:

Papa Francesco, “Sei Unica”, Liberia Pienogiorno in collaborazione con Libreria Editrice Vaticana, settembre 2024

https://www.pienogiorno.it/libro/9791281368514

https://amzn.eu/d/0vTH4TF

Andrea Giostra e AA.VV., “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, Independently published, V ed. novembre 2024

Dove scaricarlo gratuitamente:

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO:

https://drive.google.com/file/d/1jUETHGwqwYVuEBhlNUCprfYU1YU7u4_0/view?usp=drive_link

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

IL SAGGIO SU AMAZON:

Formato cartaceo (copertina rigida):

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato cartaceo (copertina flessibile):

https://amzn.eu/d/2O9pGD4

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr

STORIA DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DI SICILIA:

La Congregazione per l’Educazione Cattolica con il Decreto n. 138-80-46, in data 8 dicembre 1980, eresse canonicamente la «Facoltà Teologica di Sicilia» con sede a Palermo e fissò l’inizio dell’attività didattico-scientifica al 1° ottobre 1981.

Nel 1997 la Facoltà ha istituito in Roma, in collaborazione con l’Arciconfraternita «S. Maria Odigitria», il Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia.

La Facoltà collabora con gli altri Centri di studi ecclesiastici, con le Università civili e con le Istituzioni culturali, specialmente siciliane, per le attività coerenti con le proprie finalità. Essa istituisce centri di ricerca afferenti alla propria prospettiva teologica e alle proprie finalità.

La Facoltà, centro accademico di ricerca e di insegnamento delle Chiese di Sicilia, coltiva le scienze teologiche e le discipline attinenti in giusta libertà accademica e nel pieno rispetto del Magistero della Chiesa, essa si assegna la prospettiva ecclesiologica come speciale caratterizzazione del suo insegnamento e della sua ricerca.

Si propone le attività scientifico-teologiche necessarie e utili alla vita delle comunità ecclesiali siciliane; e il rilievo e la promozione della cultura cristiana di Sicilia.

Pubblica la rivista «Ho Theològos» e collezioni di testi e di studi sulla «Cultura Cristiana di Sicilia», e sulle scienze teologiche. Organizza Congressi scientifici su temi relativi ai suoi insegnamenti specialistici e alle ricerche programmate.