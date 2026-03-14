Alla Multisala Aurora di Palermo “Lo Scuru”: un viaggio nell’anima di un’isola

Mercoledì 18 marzo, la Multisala Aurora di Palermo ospiterà un evento speciale dedicato al cinema d’autore con la proiezione del film “Lo Scuru” di Giuseppe W. Lombardo. Due gli appuntamenti in programma: alle ore 18:40 e alle 21:00.

“Lo Scuru” è un’opera intensa e visionaria, un racconto potente, che si muove tra realtà e immaginazione, che restituisce al pubblico un affresco poetico e inquieto della Sicilia contemporanea.

Il film, già apprezzato in diversi contesti culturali, rappresenta una rara occasione per immergersi in una narrazione fuori dagli schemi, dove il linguaggio cinematografico si fa espressione di identità, memoria e trasformazione.

L’ingresso è aperto al pubblico solo su prenotazione dei biglietti fino a esaurimento posti.