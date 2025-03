Alfredo Rodriguez e l’Orchestra Jazz Siciliana

Un ponte musicale tra culture per Brass in Jazz Musiche del nostro tempo. Un progetto inedito al Real Teatro Santa Cecilia con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Antonino Pedone. 28/29/30 marzo con doppio turno ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group si afferma ancora una volta come eccellenza nella programmazione artistica grazie alla Stagione Concertistica “Brass in Jazz 2024 – 2025 le Musiche del nostro tempo”, voluta fortemente dal Presidente e Fondatore, Maestro Ignazio Garsia. Grande attesa per l’appuntamento di questo fine settimana che vedrà l’artista internazionale Alfredo Rodríguez sul palco del Real Teatro Santa Cecilia accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Antonino Pedone con From Cuba to Palermo, un ponte musicale tra culture. Un fine settimana, da venerdì 28 e sabato 29 marzo con doppio turno ore 19.00 e 21.30, a domenica 30 marzo sempre con doppio turno ore 18.00 e 20.30, all’insegna del puro jazz che il Brass Group offre oramai da più di 50 anni con le musiche del nostro tempo.

Tra i grandi nomi che arricchiscono il cartellone risplende proprio quello di Alfredo Rodriguez, un giovane ed esuberante pianista cubano capace di sintetizzare sui tasti dello strumento un linguaggio assai ampio e rigoglioso che attinge certo ai colori della propria isola ed ai ritmi latino-americani ma anche alla prassi improvvisativa del jazz e perfino all’eleganza melodica della tradizione classica europea (ha infatti compiuto solidi studi accademici). Alcuni critici sostengono che sia un musicista capace di “suonare storie” sui tasti del piano e che questa virtù gli consenta di entrare in contatto con chi lo ascolta ad un livello profondamente personale. Nato e cresciuto all’Avana, Rodríguez manifestava fin da piccolo grande interesse per il pianoforte ma le restrizioni imposte dal suo paese e la scarsa sensibilità del primo insegnante ne avevano frenato la crescita artistica ma non la passione. Infatti, nonostante le difficoltà e l’assenza di uno strumento in casa, il ragazzino comunque perseverava, giungendo addirittura a disegnare i tasti del pianoforte sul tavolo della cucina per esercitarsi con le scale. La grande occasione giungeva con l’invito a rappresentare Cuba al Montreux Jazz Festival dove ha la possibilità di farsi ascoltare ed apprezzare da Quincy Jones che da allora diventerà il suo mentore e lo spingerà a trasferirsi negli Stati Uniti. Stabilitosi prima a Los Angeles e poi a Miami, in Florida, Rodriguez ha raggiunto traguardi notevoli ed ha calcato palchi prestigiosi in tutto il mondo. Il suo ultimo album, “Coral way” del 2023, è lo specchio del suo attuale mood espressivo ed anche del sound tipico della città in cui adesso vive, ovvero una fusione di latin jazz, latin pop, timba, salsa, bachata, tango, reggaeton e bolero; tutte musiche che ben rappresentano la variegata comunità latina di Miami nella quale popoli diversi vivono assieme condividendo i background musicali che derivano dalle rispettive culture.

La Stagione Brass in Jazz 2024-2025 prosegue con i seguenti concerti:

– 28-29-30 marzo: Alfredo Rodriguez, insieme all’Orchestra Jazz Siciliana, ci porterà From Cuba to Palermo, un ponte musicale tra culture.

– 4-5-6 aprile: Joscho Stephan si esibirà con Djangology, un tributo al grande Django Reinhardt.

– 11-12-13 aprile: Gabrielle Cavassa, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, con il concerto “The Woman Sings the Blues: Gabrielle Cavassa sings Billie Holiday Music”, un viaggio tra emozioni e sonorità coinvolgenti.

Un cartellone ricco di eventi imperdibili che promette di coinvolgere appassionati e neofiti del genere. La stagione di Brass in Jazz non è solo un’opportunità per ascoltare grandi artisti, ma anche un’occasione per vivere l’arte e la cultura in un’atmosfera unica.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.