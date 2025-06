Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, presenta a Villa Malfitano il suo ultimo libro “Antico Presente. Viaggio nel sacro vivente”

Alessandro Giuli, Ministro della Cultura, martedì 10 giugno 2025 con inizio alle ore 18;00 a Villa Malfitano di Palermo, ha presentato il suo libro Antico Presente. Viaggio nel sacro vivente, una raccolta di scritti già pubblicati su “il Foglio” di Giuliano Ferrara, e revisionati recentemente dall’autore per questa pubblicazione, che attraversano l’Italia profonda sulle tracce di un’identità simbolica e dimenticata.

Pubblicato da Baldini+Castoldi, Antico Presente raccoglie articoli scritti da Giuli tra il 2004 e il 2016, oggi rielaborati in un percorso che guida il lettore attraverso luoghi e suggestioni sacre dell’Italia arcaica. Dalla Maremma al Sannio, dai boschi dell’Abruzzo alle coste del Mediterraneo, il volume costruisce una geografia spirituale del nostro Paese. L’autore indaga simboli, rovine e memorie vive, in una narrazione che intreccia antropologia, filosofia e mitologia.

Alla presentazione hanno partecipato il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’Assessore regionale dei Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella, la docente e grecista Fulvia Toscano, Massimo Cultraro e l’ex assessore Fabio Granata con la sapiente condizione e moderazione del giornalista e già assessore Alberto Samonà.

La prefazione è firmata dall’archeologo Andrea Carandini, che non risparmia critiche: “una narrazione a rischio nostalgia”, secondo il suo punto di vista. Ma Giuli difende il valore dell’opera: “Non è revivalismo, è un modo per risvegliare la coscienza culturale degli italiani, attraverso i luoghi e le parole dimenticate”.

L’incontro di Palermo si inserisce in un ciclo di presentazioni nazionali, toccando luoghi simbolici del patrimonio culturale italiano. L’ingresso a Villa Malfitano è gratuito fino a esaurimento posti. Il volume è disponibile in libreria e online, anche in formato digitale.

Andrea Giostra e Alessandro Giuli

Il libro: