ALENFADO in concerto per l’Associazione Siciliana Amici della Musica

Il concerto è un ponte musicale tra il Portogallo e la Sicilia, un viaggio che parte dalle intense atmosfere del fado dei quartieri di Lisbona e arriva alla scoperta di sonorità assonanti nella musica popolare siciliana, con caratteristiche e temi comuni, come la nostalgia, il rimpianto, il viaggio, il fatalismo, la speranza, le pene d’amore. Il programma del concerto comprende, tra gli altri, brani di Amália Rodrigues, “la Regina del fado”, e di coloro che hanno raccolto la sua eredità, come Mariza, ma anche brani dei Madredeus, del repertorio di Rosa Balistreri e proprie composizioni.

Il gruppo Alenfado, composto da sei musicisti palermitani, si è formato nel 2015 con l’intento di diffondere la conoscenza del fado, la tipica canzone popolare portoghese. Ha svolto un’intensa attività esibendosi in numerose stagioni concertistiche, rassegne e festival musicali. Nel 2022, in particolare, il gruppo ha partecipato al II Festival Internazionale do fado “do mar e dos portos” di Senigallia. Nel 2020 è uscito il primo CD del gruppo Alenfado, intitolato Passeando.

ALENFADO

Francesca Ciaccio: voce

Toni Randazzo: chitarra portoghese, chitarra acustica, arrangiamenti

Roberto Buscetta: chitarra classica

Fabio Barocchiere: basso acustico

Angela Mirabile: cajón, glockenspiel, cori

Mariangela Lampasona: violino

alenfado@gmail.com

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1058234065824806?ref=newsfeed

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100043285729524

Canale YouTube: https://www.youtube.com/@alenfado6579

Instagram: alenfado.official

INFO:

Associazione Siciliana Amici della MusicaFestival Musica con Vista

ALENFADO in concerto – Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri 2, Palermo

Acquista i Biglietti online:

intero 10€ – ridotto 8€ (under 40 e over 65)

bit.ly/AlenfadoAdM

Prossimi appuntamenti

1) Giovedì 19 settembre 2024, ore 21:00

Concerto del Coro Cum Iubilo

Giovanni Scalici, direttore

Parrocchia di San Giuseppe a Malpasso (PA)

La località Malpasso, frazione di Monreale, si trova tra Villagrazia e Villaciambra, lungo la via Altofonte. La Parrocchia di San Giuseppe si trova all’altezza di via Altofonte 31.

Nell’ambito della Settimana Mariana di Malpasso.

Ingresso libero

I brani proposti spazieranno dal canto gregoriano alla musica contemporanea.

Facebook: Coro Cum Iubilo

Sito: www.corocumiubilo.it

2) Sabato 21 settembre 2024, ore 21:00

Diva cui flores tribuere nomen

Concerto del Coro Cum Iubilo

Giovanni Scalici, direttore

Chiesa di Santa Maria della Pietà

Via Torremuzza 1, Palermo (alla Kalsa)

Nell’ambito dei Festeggiamenti 2024 in onore di Santa Rosalia.

Ingresso libero

I brani proposti spazieranno dal canto gregoriano alla musica contemporanea.

Facebook: Coro Cum Iubilo

Sito: www.corocumiubilo.it