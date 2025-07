Al via l’Ekklesìa Festival–Il rito della scena

Riti di arte, luce e comunità nei Parchi della Sicilia:

4, 5 e 6 luglio a Segesta

10, 11, 18 e 20 a Marsala

12, 21 e 25 a Selinunte

“Ci sono luoghi in cui il silenzio non tace, ma racconta.

Ci sono paesaggi che non si attraversano: si ascoltano.”

Kairos

Domani, venerdì 4 luglio, prende il via l’Ekklesìa Festival – Il rito della scena, manifestazione chenasce da un’idea semplice e potente: riportare l’arte là dove tutto ha avuto origine, nei parchi archeologici della Sicilia. Non come spettacolo, ma come rito laico di comunità, come tempo sospeso in cui suono, parola, corpo e luce si fanno linguaggio di ascolto e riconoscimento.

Tre parchi in provincia di Trapani – Segesta, Lilibeo-Marsala, Selinunte – diventano crocevia di esperienze culturali condivise: laboratori, incontri, performance all’alba, passeggiate archeologiche e dialoghi intergenerazionali. Un circuito di connessione tra paesaggio e comunità, tra arte e identità.

Da un’intuizione di Francesco Panasci – regista, musicista e direttore artistico – prende forma un progetto che non celebra la memoria, ma la rinnova. Non replica il passato, ma lo risveglia. Nei templi, tra le rovine, tra le soglie di pietra e vento, Ekklesìa è una chiamata. Una chiamata alla partecipazione, alla lentezza, alla visione.

GUARDA VIDEO DI PRESENTAZIONE

Si parte domani, (ore 21.00), al Tempio Dorico di Segesta con il concerto “Kebra, tra storia, mito e leggenda”di La Giostra & Musicamaga. La Giostra che rievoca una visione di comunione attraverso una polifonia che abbraccia il Mediterraneo: strumenti antichi e moderni – rebab, bouzuki, flauti, cornamuse e percussioni – si fondono in un linguaggio musicale universale, capace di evocare tradizioni lontane eppure intimamente connesse. Un inno alla giustizia e alla speranza, che dà voce agli ultimi e trasforma il dolore in canto, con echi di litanie mediorientali, voci sahariane, cori gaelici e canti siciliani. Un viaggio sonoro che si intreccia la musica antica europea e le tradizioni dell’area ottomana dei Musicamaga, il cui repertorio è frutto di un attento lavoro di ricerca e rielaborazione, con l’intento di restituire al pubblico il fascino di una musica senza tempo, capace di evocare immagini, racconti, spiritualità e memorie di un’epoca lontana ma sorprendentemente viva.Saliranno sul palco Gianfranco Rafalà di La Giostra (Flauti, cornamuse, bombarde, chalumeau, voce) con Daniele Guttilla (oud) e Lucilla Benanti (flauti e Armando Fiore – percussioni) di Musicamaga.

Ad anticipare, alle 11.00 al Parco Archeologico di Segesta, Paesaggi sonori e registrazioni ambientali (a cura di ECU Creative Lab e diretto da Matteo Scannaliato) laboratorio dedicato all’ascolto consapevole del paesaggio, all’esplorazione acustica e alla cattura dei suoni naturali e antropici presenti nel sito.

Sabato 5 luglio (ore 21.00 – Tempio Dorico di Segesta) sarà la volta del primo ospite internazionale, i Nataverne (Francia), live band attiva nel Celtic e Fantasy Rock-Folk, con il Voyage Celtique entre fantastique et mistyque. Le loro composizioni, cantate in francese, inglese, svedese, elfico di Tolkien e ideolingua nativerniana, creano un’atmosfera senza tempo, offrendo un messaggio universale, sincretico e olistico. Un’esperienza musicale immersiva tra luci, atmosfere vegetali e suggestioni tribali. Sei musicisti in costume tipico vi condurranno in un mondo fuori dal tempo, dove il fascino celtico incontra l’immaginario fantasy. Su una base rock si intrecciano strumenti tradizionali – violino, flauti, bombarde, shruti-box, bodhrán – in un flusso sonoro carico di spiritualità e mistero, che richiama antichi rituali e paesaggi nebbiosi dell’Europa nordoccidentale. Formazione: Jean Christophe Dhorne: Voce, Chitarra, Flauti Nathalie Belliard: voce, Bodhran, Shruti; Rémi Kerbrat: chitarra elettrica Nathalie De Rancourt: violino, cori Pascal Mazella: Basso e Guillaume Polvé: Batteria.

Prima del concerto, alle 19.00, tavola rotonda al tramonto dal titolo Il teatro e il rito: il mediterraneo in scena, un appuntamento che si configura come un’esperienza di riappropriazione poetica del territorio. Rivela come gli spazi teatrali fossero molto più di semplici luoghi di spettacolo: erano autentici santuari della comunità, dove il rito collettivo trasformava la rappresentazione in epifania. L’archeologia ci mostra come i teatri fossero costruiti in luoghi carichi di significato spirituale, spesso adiacenti a templi o in paesaggi naturali considerati sacri.

Arrivano dal Portogallo, domenica 6 luglio (ore 21.00 – Tempio Dorico di Segesta), i Kairós che propongono il loro Chronos,Viaggio sonoro tra tempo interiore e respiro della terra. Guidato dal compositore portoghese Ruben Monteiro (Oud, Bağlama e Voce), accompagnato da Carala Costa (Ney turco e Whistle), Christian Marss’s (Chitarra classica e basso fretless) e Tiago Santos (Batteria), Chronos è un viaggio musicale che attraversa il tempo e lo spazio, che prende ispirazione dalle spiritualità e alle culture millenarie dall’Asia centrale al Mediterraneo. Protagonisti del progetto sono strumenti ancestrali come il kopuz, il bendir e il ney, utilizzati da oltre 5.000 anni nei rituali di connessione con il sacro e con la natura. Le composizioni intrecciano tradizioni musicali turche, greche, balcaniche e nordafricane con sonorità contemporanee, creando un ponte tra memoria e attualità, tra rito e innovazione.

Alle ore 19.00, talk letterario “Io sono energia”: Francesco Panasci dialoga di scrittura, poesia e saggi con Luigi Biondo, Direttore del Parco Archeologico di Segesta, con la Prof.ssa Nuccia Piacenza, filosofia del linguaggio e dell’identità umana, Delia Accetta, referente dell’Ass. Le Baccanti, e con il suono del Maestro Nereo Luigi Dani, viola da gamba. Attraverso letture sceniche, testimonianze, contributi visivi e interventi di esperti, l’iniziativa offre uno spazio di riflessione collettiva sul tema della memoria personale e collettiva, del ritorno alla consapevolezza, del legame tra uomo, mare e territorio.

Dal 10 luglio, il Festival prenderà la via del Parco Archeologico di Lillibeo-Marsala dove andrà in scena Di Zucchero e Ovatta di Giancarlo Figuccio(ore 21.30 – Giardino Storico Del Museo), con Rosaria Bonfiglio, Giusy Deblasi, Giovanna Scarcella: un’opera teatrale dai toni forti e delicati, ironici e drammatici al contempo, tramite la quale immaginare che è sempre possibile rinascere dalle proprie ceneri. Il giorno dopo, l’11 luglio (ore 21.30 – Giardino Storico del Museo) sarà la volta del Trio Mulè “La Terra respira”, formato da tre musiciste siciliane – Mariangela Lampasona: violino, Sabrina Colajanni: violoncello 3 Giusy Cascio: pianoforte – con un repertorio intenso e appassionato, attraversato dalle onde vibranti del tango argentino, tra riletture classiche e slanci contemporanei.

Il 18 luglio (ore 21.30 – Giardino Storico del Museo) i Dialoghi sonori del Giovanni Mattaliano Ensemble (Giovanni Mattaliano: clarinetto e musiche, Kevin Gurrieri: clarinetto, Andrea Bronzo: clarinetto e Antonino Anzelmo: clarinetto basso), saranno i protagonisti di un concerto con 10 composizioni in programma, in dialogo tra le musiche di Giovanni Mattaliano, alcune canzoni d’autore e brani tra le espressioni sonore jazz e africane.

Gli appuntamenti con Marsala si chiudono il 20 luglio (ore 21.30 – Giardino Storico del Museo) con il concerto dei Pendragon (Fabio Rizza: arpa celtica, Fiammetta Poidomani: chitarra, voce, Marina Zago: violino, Vincenzo Iacono: flauto traverso, whistle e Salvatore Scucces: bodhran, percussioni), band siciliana attiva nel panorama folk celtico, che fonde tradizione, ricerca storica e spiritualità del mondo celtico, tra arpe, bouzouki, flauti, percussioni storiche, chitarre e violini.

Oltre alla musica e al teatro, a Marsala, ci sarà anche spazio per la passeggiata archeologica “Adotta un monumento” (10 luglio – ore 18.00 -Parco/Museo – Sala Famà), un momento in cui Anna Occhipinti, Direttrice del Parco Archeologico di Lillibeo-Marsala, incontra le eccellenze produttive del territorio.L’11 luglio si terrà la tavola rotonda, “I siti urbani del parco”(11 luglio ore 18.00 – Parco/Museo – Sala Famà) a cura di Marco Correra,che propone una riflessione aperta sulle tracce archeologiche sommerse nel tessuto urbano di Marsala, spesso invisibili o trascurate, ma fondamentali per leggere il dialogo millenario tra città e patrimonio. Il 18 luglio (ore 18.00), talk letterario al Tempio Dorico “Io sono energia”: l’autore Francesco Panasci dialoga di scrittura, poesia e saggi con Anna Occhipinti, Direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala. Il 20 luglio presentazione del libro “Malanima” e incontro con l’autrice Rosita Manuguerra.

Il viaggio di Ekklesìa porterà il pubblico anche a Selinunte dove, il12 luglio (ore 5.30) si terrà ilconcerto all’alba dell’Ecu Classic Ensemble (Salvatore Ferraro: oboe, Giovanni La Mattina: clarinetto, Tommaso Santangelo: corno, Antonio Lo Presti: fagotto, Margherita Santangelo: soprano), tra le colonne del Tempio di Selinunte. Una magia in cui il suono caldo e avvolgente degli strumenti a fiato incontra la voce luminosa di un giovane soprano, dando vita a una liturgia laica della bellezza, tra spiritualità del paesaggio e ascolto profondo.

Il 21 luglio (ore 18.30 – Baglio Florio – Selinunte) spazio alla performance di musica e sand art “Io sono energia” con Francesco Panasci (Pianoforte, voce e composizione) e Stefania Bruno (Sand Art dal vivo), un appuntamento multidisciplinare che unisce musica, parola e sabbia in movimento in un rito scenico di rinascita interiore.

Altro concerto all’alba, il 25 luglio (ore 5.30), altra magia per concludere lo splendido viaggio tra riti, luce e comunità dell’Ekklesìa Festial. Protagoniste saranno le vibrazioni di luce di Manas al Tempio di Selinunte, formazione (Giorgia Panasci: arpe e Giulia Cusumano: violoncello) che intreccia melodie ancestrali, improvvisazione contemporanea, richiami alla musica sacra, al minimalismo e al linguaggio cinematografico.

Alle 11.30, al Parco Archeologico, si terranno i Laboratori tematici e visite guidate a Selinunte con particolare attenzione all’interazione tra musica, visual art e sand art.

Gli spettacoli di Segesta e Marsala sono a ingresso libero.

Per Selinunte è previsto un ticket acquistabile su www.coopculture.it

Tutti i laboratori sono a partecipazione gratuita.

(fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili)

N.B. – il programma potrà subire cambiamenti di compagnie,

date, luoghi e orari per causa di forza maggiore.