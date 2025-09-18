Al via la nuova Stagione pomeridiana dell’Associazione Sicilana Amici della Musica

Associazione Siciliana Amici della Musica: annunciata la nuova Stagione pomeridiana che conferma la formula della domenica pomeriggio. Inaugurazione il 23 novembre al Politeama Garibaldi con l’esecuzione delle “Quattro stagioni” di Vivaldi: protagonista l’Orchestra delle Due Sicilie diretta da Nicholas Robinson.

L’Associazione Siciliana Amici della Musica annuncia la nuova Stagione Pomeridiana 2025/2026, che per il secondo anno consecutivo conferma la formula dei concerti della domenica pomeriggio al Politeama Garibaldi alle ore 17.15: un’iniziativa che ha riscosso ampio consenso da parte del pubblico durante la scorsa stagione, con una partecipazione triplicata rispetto agli anni precedenti.

La rassegna, articolata in sei appuntamenti da novembre ad aprile, completa insieme alla Stagione serale la proposta artistica dell’Associazione nell’anno del suo 100° anniversario, riaffermando il ruolo centrale che la storica istituzione palermitana riveste nella vita culturale della città. Il cartellone si apre domenica 23 novembre 2025 con l’Orchestra delle Due Sicilie, diretta da Nicholas Robinson nelle vesti anche di solista, impegnata in uno dei cicli più amati della musica barocca: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

Domenica 21 dicembre 2025 il pubblico potrà ascoltare il violinista Julian Kainrath e il pianista Luigi Carroccia, protagonisti di un raffinato percorso francese che unisce il lirismo di Chausson, la modernità di Debussy e la grande tradizione romantica di Franck. Il terzo appuntamento, domenica 18 gennaio 2026, dal titolo “Nuove carriere”, vedrà due giovani talenti che si alterneranno sul palcoscenico, entrambe figlie d’arte: prima il pianoforte di Beatrice De Maria, con Beethoven e Brahms, quindi il duo formato da Sarah Carbonare al fagotto e Gianmarco Tonelli al pianoforte, in un programma che spazia dall’eleganza di Saint-Saëns al virtuosismo di Weber, fino a Dubois e Bitsch.

Domenica 15 febbraio 2026 sarà protagonista il Trio Hermes, con Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte. Il concerto, dal titolo Ragione e Sentimento, propone capolavori cameristici di Schumann, Schubert e Brahms, autentiche vette del romanticismo. Il ciclo proseguirà domenica 15 marzo 2026 con il recital di Danylo Saienko, vincitore del Concorso Internazionale Domenico Scarlatti 2025. Il giovane pianista ucraino presenterà un programma di ampio respiro che intreccia Bach, Beethoven, Chopin, Kosenko, Martinů e Liszt. La rassegna si concluderà domenica 19 aprile 2026 con il pianista Lorenzo Pone, impegnato in un programma che unisce l’intensità spirituale di Franck, i Sei momenti musicali di Schubert e la Sonata op. 7 di Beethoven, pagina monumentale del repertorio pianistico.

Per festeggiare insieme al pubblico, vera anima e colonna portante dei 100 anni di attività, quest’anno saranno disponibili degli abbonamenti speciali: i primi 100 abbonati alla Stagione pomeridiana 2024/2025 che sceglieranno di riconfermare il proprio posto, potranno acquistare l’abbonamento 2025/2026 al prezzo celebrativo di 30 euro da lunedì 22 settembre e fino al 6 ottobre al Box Office di via Mariano Stabile 233 (tel. 091335566, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30). Da lunedì 8 ottobre e fino al 23 novembre sarà invece possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti, sia presso il Box Office che online sul sito www.amicidellamusicapalermo.net, che sul circuito TickeOne: anche in questo caso, i primi 100 abbonamenti avranno il prezzo celebrativo di 30 euro. Da lunedì 13 ottobre sarà possibile acquistare i singoli biglietti per i concerti.

INFO:

Rinnovo abbonamenti dal 22 settembre al 6 ottobre

Nuovi abbonamenti dall’8 ottobre al 23 novembre

Biglietti in vendita dal 13 ottobre

Box Office

Punto vendita principale

Box Office c/o MilleMondi

via Mariano Stabile 233 – Palermo – tel. 091335566

dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Altri punti vendita

Di Piazza Cartoleria via Marchese di Villabianca 91

Borzì Viaggi – Tickets Sicilia via Gioacchino di Marzo 42

Siciliamando via dell’Autonomia Siciliana 116

Di Maria Viaggi – Tickets Sicilia via dei Nebrodi 65

La tua edicola piazza Castelforte

Bar Rosanero piazzetta Porta Reale