Al via la nuova Stagione domenicale degli Amici della Musica con il recital della pianista russa Violetta Egorova

L’Associazione Siciliana Amici della Musica apre ufficialmente la Stagione concertistica iniziando così il cammino che porterà al 2025, anno di celebrazione del centenario della data di fondazione. Primo appuntamento domenica 10 novembre alle 17.15 al Politeama Garibaldi con la pianista russa Violetta Egorova.

Il programma musicale è dedicato alle grandi pagine del repertorio pianistico come la Sonata “Al chiaro di luna” di Beethoven, la Polonaise op. 53 “Heroique” di Chopin, la Barcarolle “Auf dem Wasser zu singen” di Schubert nella trascrizione Franz Liszt. Poi un omaggio ad un centenario che ha segnato questo anno musicale, quello della morte del pianista e compositore Ferruccio Busoni avvenuta nel 1924 e di cui saranno eseguite le Elegie “Turandots Frauengemach” e “All’Italia!” e la Sonatina n. 6 “Fantasia da Camera su Carmen di Bizet”. Di Liszt saranno anche eseguite la Sarabanda e Ciaccona da “Almira” di Georg Fridrich Handel.

Personalità artistica tra le più apprezzate della grande scuola pianista russa, Violetta Egorova, allieva prediletta del leggendario Lev Noumov al Conservatorio di Mosca, inizia giovanissima la carriera concertistica come enfant prodige in tournée in tutta la Russia invitata a tenere concerti con le più prestigiose orchestre. È vincitrice di importanti concorsi internazionali come il “G. Viotti International Piano Competition” di Vercelli (Italia), il “Gina Bachayer International Piano Competition” di Salt Lake City (USA) e l’“Alessandro Casagrande International Piano Competition” che la proietta subito sulla scena del concertismo internazionale con il debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Si è esibita nei più famosi teatri, dagli Stati Uniti alla Cina, ed è ospite regolare di prestigiose orchestre suonando sotto la direzione importanti bacchette. Violetta Egorova è solista della Moscow State Philharmonic e dal 2013 è presidente del Sergei Rachmaninov International Award di Mosca.

I biglietti del concerto (da 5 a 15 euro) possono essere acquistati online sul circuito TicketOne e su https://associazione-siciliana-amici-della-musica.mailchimpsites.com/turno-pomeridiano, oppure il giorno stesso del concerto presso il botteghino del Politeama Garibaldi a partire da un’ora prima dello spettacolo o presso i box office convenzionati. Stesse modalità di acquisto per gli abbonamenti alla Stagione pomeridiana che terminerà il giorno stesso del concerto del 10 novembre il cui costo è di 55 euro per ogni settore (45 euro per gli abbonati alla Stagione serale e 25 euro per gli Under 40) e comprende i concerti: Concerto della Befana (5 gennaio) con il Coro di Voci bianche del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo; Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns (16 febbraio), il violoncellista Christian Barraco con la pianista Irene Inzerillo (19 gennaio), il pianista russo Mikhail Kambarov (16 marzo) e la pianista statunitense Nina Tichman (13 aprile).

