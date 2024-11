Al via il “World Jazz Network Event in Sicily”

Ai nastri di partenza la prima edizione del World Jazz Network Event in Sicily che viene realizzata nell’ambito della rassegna “Eventi e Manifestazioni nella Provincia di Palermo” promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo ed in collaborazione artistica con il World Jazz Network, il Bangkok Jazz Festival, Amersfoort Jazz Festival, One Voice – Szczecin Jazz Festival e la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group.

L’iniziativa “Eventi e Manifestazioni in Provincia di Palermo” prevede al suo interno un calendario ricco e variegato, distribuito nel territorio di Palermo e provincia, con concerti di musica jazz, marching band in stile New Orleans, concerti di musica classica con interpreti di valore, tributi pop ed una speciale produzione dedicata al Natale con Stefania Brandeburgo e Laura Sfilio.

La rassegna ideata da Fabio Lannino per l’Associazione Culturale Parla Piano, darà vita il 22 e 23 novembre alle ore 20.30 ed il 24 novembre alle ore 18.00 a una tre giorni con concerti jazz al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo (Via dello Spasimo 15 Palermo) ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Durante i concerti si alterneranno alcuni ospiti provenienti dall’ Olanda, dagli USA, dalla Polonia e dalla Thailandia insieme a musicisti residenti. Dopo i concerti, nelle giornate del 23 e 24 novembre alle ore 22.30, in programma jam-sessions rivolte a tutti i musicisti e giovani jazzofili.

Sarà il World Jazz Network Event in Sicily, ad emozionare così con un sound unico e cifre stilistiche in jazz e soul la rassegna “Eventi e Manifestazioni in Provincia di Palermo”. Il calendario prevede il debutto assoluto in Italia, il 22 novembre alle ore 20.30, della sassofonista Thailandese Pang Sax PackGirl, accompagnata da una band di artisti residenti formata da Salvatore Bonafede al piano, Tommaso B Lannino alle tastiere, Ciccio drummer Foresta alla batteria, Fabio Lannino al basso elettrico e Laura Sfilio alla voce.

Pang ha molte “cover” di successo ed il suo canale YouTube e la sua fanpage sotto il di “SaxPackGirl” la portano ad avere milioni di visualizzazioni. Compositrice in stile GRP, che si ispira al sound di Dave Gruisin, è stata invitata come “Eccezionale Talento” all’Amersfoort World Jazz Festival, nei Paesi Bassi dove si è contraddistinta come l’unica donna asiatica. Nel 2024 è stata accolta come membro di World Jazz Network con più di 40 che raggruppa più di 40 membri tutto il mondo. Inoltre, è un’ambasciatrice del marchio di diversi principali produttori di strumenti musicali come P. Mauriat Saxophone e Jody Jazz.

Sabato 23 novembre alle 20.30 torna sul palco palermitano Alexander The Hurricane Beets, sassofonista di valore internazionale che ha una consolidata carriera e tutt’oggi rappresenta al meglio il jazz “orange”. Ad accompagnarlo il batterista americano Owen Hart, Roberto Macrì al pianoforte e Fabio Lannino al contrabbasso.

Alexander Beets ha ottenuto un successo ed apprezzamenti internazionali grazie al suo suono esplosivo e al suo innegabile swing negli ultimi decenni, apparendo in line-up con importanti nomi come Igor Butman (RU), Deborah Brown (USA), Sylwester Ostrowski (PL) e Koh Mr Saxman (TH).

In omaggio alle leggende che lo hanno ispirato nel corso degli anni, il suo ultimo album Big Sounds racchiude composizioni originali oltre a quelle di Stanley Turrentine e Cole Porter. Con una formazione di musicisti più recenti, è spesso affiancato dalla famosa trombettista, riconosciuta anche dall’Istituto Miles Davis, Ellister van der Molen, dal fratello di Beets Marius al basso, da due prodigi Sven Rozier e Tim Hennekes, dal rinomato Sebastiaan van Bavel e dal grande artista spagnolo Miguel Rodriguez al pianoforte.

La prima edizione del World Jazz Network Event in Sicily si chiude domenica 24 ottobre alle 18.00 con l’atteso concerto di Dorrey Lyn Liles e Sylwester Ostrowski che si esibiranno sul palco dello storico jazz club palermitano con il loro progetto “One Voice”, accompagnati da Sal Bonafede al piano e Fabio Lannino al basso elettrico.

One Voice è un progetto nato in Polonia ed ideato da Sylwestr Ostrowsky e raccoglie in sé tutte le energie del Gospel e del Jazz, convivendo spesso ed allargando ai giovani la possibilità di interagire con grandi artisti. One Voice sarà anche ospite d’onore al Premio Internazionale Pino Puglisi, lo stesso 24 novembre alle ore 21.00.