Al via al Conservatorio di Stato di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo “La Rassegna di Musica Jazz”

5 – 13 maggio, ore 20,30 – Sala Ferrara

Ai nastri di partenza al Conservatorio Alessandro Scarlatti la Rassegna di Musica Jazz, un appuntamento annuale che celebra la creatività e l’innovazione di questo genere musicale che, come dice John Coltrane, “non è solo musica, ma un modo di vivere“. Dopo il successo degli anni precedenti, la rassegna jazz del Conservatorio Alessandro Scarlatti torna con una nuova edizione che promette di essere emozionante e di grande qualità. Ancora una volta, la rassegna vede sul palco docenti e studenti insieme, creando un’unione perfetta tra esperienza e talento emergente.

Il Direttore del Conservatorio, Maestro Mauro Visconti, dichiara: “Siamo entusiasti di presentare anche per l’anno 2025 la rassegna jazz all’interno della Stagione Concertistica del nostro Conservatorio. Il dipartimento di musica jazz esprime delle potenzialità enormi e le varie attività promosse al suo interno consentono di evidenziare il dinamismo che caratterizza il nostro istituto e la virtuosa collaborazione tra docenti e studenti”.

Il programma della rassegna è il seguente:

– 5 maggio, ore 20.30: Mauro Carpi Quartet

– 6 maggio, ore 20.30: Fusion Zero Sextet

– 8 maggio, ore 20.30: Flora Faja Quintet

– 9 maggio, ore 19.00: Francesco Guaiana Dedalo Ensemble

– 10 maggio, ore 21.30: Riccardo Randisi Trio

– 11 maggio, ore 20.30: Gaetano Riccobono Vocal Ensemble

– 12 maggio, ore 20.30: Jazz Guitar Icons

– 13 maggio, ore 20.30: Zyz Percussion Orchestra

La rassegna jazz del Conservatorio Alessandro Scarlatti è un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica jazz e per chi vuole scoprire nuovi talenti e sonorità. L’evento è gratuito e aperto a tutti, e offre l’opportunità di assistere a spettacoli di alta qualità in un ambiente accogliente e culturale.