Al via a Mondello il Premio Letterario L’Approdo Narrativo Edizione 2025

È stato indetto il Premio Letterario L’Approdo Narrativo del quale sono il curatore per la sezione poesie. L’amico editore, giornalista Carlo Guidotti è il curatore della sezione narrativa.

Pertanto sono due le sezioni alle quali gli autori possono partecipare, la narrativa e la poesia, dieci saranno i finalisti per ciascuna sezione. Saranno infine designati i primi tre classificati per ogni categoria con premi in buoni acquisto Amazon e targa.

È previsto anche il Premio Speciale Mario Miserendino per racconti brevi e per le poesie assegnato dall’Associazione Rigatonidea alla migliore opera della selezione finalista, con tematica dedicata al mondo giovanile, dell’adolescenza e dell’infanzia. Agli autori delle prime 10 opere selezionate, per ogni sezione, e all’opera vincitrice del premio speciale “Mario Miserendino”, sarà offerta la possibilità di pubblicare la propria opera in una antologia.

La località dove si svolgerà la cerimonia di premiazione, il 25 ottobre 2025, è Mondello, borgo marinaro che sorge a nord ovest della città di Palermo . Pertanto non soltanto letteratura ma turismo, cultura, gastronomia, paesaggi, ospitalità.

Grazie a un intenso lavoro di squadra che vede protagonisti il presidente e il vice presidente dell’Associazione Rigatonidea Sergio Miserendino e Salvo Giordano; il segretario del concorso Alberto Pellecchia; l’amico giornalista Domenico La Barbera, coordinatore, e in prima linea l’amico direttore del Giornale Cittadino Press, Ninni Ricotta, direttore esecutivo, siamo riusciti nell’intento di dare vita a un progetto che ha, nel suo intimo sentire, anche un’interessante iniziativa benefica.

All’interno del sito, che vi segnalo, troverete tutte le informazioni necessarie per la conoscenza e la partecipazione al premio.

Antonino Schiera-al-Giardino-Inglese

INFO:

Sito del Concorso: https://www.rigatonidea.it/lapprodonarrativo/

contatti email poesia@lapprodonarrativo.itracconti@lapprodonarrativo.it

