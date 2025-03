Al Teatrosophia “Storia di un singolo che diventa improvvisamente duo e poi trio”,  Manuale per la sopravvivenza

“Storia di un singolo che diventa improvvisamente duo e poi trio” Manuale per la sopravvivenza. Con: Massimiliano Auci e Giorgia Serrao, Testo e regia: Massimiliano Auci, Aiuto regia: Giovanna Cappuccio, Canzoni suonate dal vivo: Scritte e composte da Massimiliano Auci.



DA GIOVEDI 6 A DOMENICA 9 FEBBRAIO 2025

Ancora una volta, la compagnia ARS 29 torna a calcare il palco di Teatrosophia, portando in scena un’opera inedita, scritta, diretta e musicata da Massimiliano Auci. Un gradito ritorno per il pubblico del teatro di Via della Vetrina, che avrà l’occasione di immergersi in un racconto tanto ironico quanto profondo, in cui la vita e il palcoscenico si fondono in un’unica, irresistibile rappresentazione.

Storia di un singolo che diventa improvvisamente duo e poi trio è molto più di una semplice commedia: è uno sguardo sincero e disincantato sulla complessa arte di conciliare sogni e responsabilità, ambizioni e affetti, carriera e famiglia.



Cosa succede, quando due attori decidono di mettere su famiglia in un paese come l’Italia? La linea che divide l’amore per il proprio lavoro e l’amore per la propria famiglia potrebbe

allargarsi fino a diventare un confine invalicabile, o potrebbe diventare un ponte per la nostra felicità?

Le vicende personali e professionali di Max e Giorgia si scontrano e intrecciano nella

commedia della vita, mettendoli davanti alla grande differenza tra realtà e Teatro; la vita non fa prova generale.

Seguirà il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia

Info & Prenotazioni:

Di Massimiliano Auci

Orari:

Giovedì e venerdì h 21:00/sabato: h 19:00/ domenica h 18:00

Biglietti:

Intero: Euro 11 + € 5,00 di tessera associativa / Ridotto: Euro 14,00 + € 5,00 di tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2024-2025?view=article&id=74&catid=9

N.B:

Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2024/2025.

Teatrosophia

via della Vetrina 7 – 00186 Roma

Tel: 06 68801089

