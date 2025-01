Al Teatrosophia Il Natale di Harrry di Steven Berkoff con la regia di Antonino Foti

Apre la seconda parte di stagione di Teatrosophia Il Natale di Harrry, un testo intenso e profondamente toccante che esplora il tema della solitudine, del disagio interiore e dell’alienazione durante il periodo natalizio. Scritto con la tipica forza e intensità dello stile di Berkoff, il monologo o dialogo interiore del protagonista, Harry, offre una riflessione amara e ironica sulle aspettative sociali legate al Natale.

Harry e’ fortemente attratto da una parodia di vita, priva di sentimenti e ricca di egoismo. Ma quando la solitudine si rivela una realtà perché i suoi rapporti si sono svuotati di significato e si sono ridotti a grottesca e comica ripetitività, allora, e solo allora, si rende conto della sua totale chiusura verso il mondo intero. Mancano quattro giorni al Natale e la paura di restare in completa solitudine, lo porterà ad analizzare tutta la sua esistenza.

Brevi Biografie degli Artisti

ANTONINO FOTI

Laureato in scienze della comunicazione, dal 1976 aiuto casting director presso l’agenzia Saatchi & Saatchi. Si laurea presso Actor’s Studio in storia del cinema, regia, recitazione, fotografia Assistente di Susan Strasberg presso C.S.A. casting dal 1981 al 1999

Direttore ufficio casting Rai 2001/2007

Tra i molteplici lavori in teatro, cinema e televisione, ha già curato in passato la regia, l’adattamento e la scenografia di “IL NATALE DI HARRY” (1998-2008).

MAURO TOSCANELLI

Attore, autore, regista teatrale e insegnante di Dizione e Tecniche di Narrazione. Negli anni ’90, presso il “Centro Internazionale Alberto Moravia”, studia Recitazione e Dizione con l’attrice Masaria Colucci e Drammaturgia Contemporanea con Dacia Maraini, perfezionando poi la sua formazione biennale presso il “Centro Jerzy Grotowski” a Pontedera. Ha collaborato, tra gli altri, con Fabio Cavalli, Giancarlo Sepe, Giuseppe Patroni Griffi, Roberto Bencivenga, Elena Sbardella, Mamadou Dioume, Alessandra Fallucchi, Paolo Orlandelli, Turi Ferro, Danny Lemmo, Mario Piazza, affrontando sia il repertorio classico (Ovidio, Shakespeare, Molière, Ibsen) che contemporaneo (Calvino, Pirandello, Beckett, Ionesco). Ha lavorato, tra gli altri, presso il Teatro Piccolo Eliseo e Teatro Quirino in Roma, Teatro Civico di Vercelli, Teatro Stabile di Catania, Teatro Romano di Gubbio, Teatro Traetta di Bitonto. Nel 1996 gli viene riconosciuto il premio come miglior attore esordiente presso il Città Ducale Festival con la pièce “Un pezzo di monologo” di Samuel Beckett. Nel 2020 vince il premio come miglior attore per lo spettacolo “Occhio al cuore” di Emiliano Metalli (premio assegnato anche come miglior corto teatrale) nell’ambito della rassegna Idee nello Spazio realizzata presso il Teatro Lo Spazio in Roma; sempre come migliore attore per lo stesso spettacolo viene premiato all’interno del Concorso Nazionale Corti Teatrali nell’ambito della IX edizione della rassegna “On Art” svoltasi nel 2023 presso il Teatro San Prospero di Reggio Emilia. Nel 2020 è stato pubblicato il suo primo romanzo “Requiem per tre frammenti”.

Info & Prenotazioni:

Teatrosophia Presenta

IL NATALE DI HARRY

di Steven Berkoff

REGIA: Antonino Foti

PERSONAGGI E INTERPRETI:

Harry: Mauro Toscanelli

DISEGNO LUCI: Gloria Mancuso

TECNICO LUCI/AUDIO: Sabrina Fasanella

UFFICIO STAMPA: Andrea Cavazzini

COMPAGNIA/PRODUZIONE: Melanchòlia Teatro Aps

DAL 16 AL 19 GENNAIO 2025

IL NATALE DI HARRY

Di Steven Berkoff

Orari:

Giovedì e venerdì h 21:00/sabato e domenica h 18:00

Biglietti:

Intero: Euro 14,00+5,00 per tessera associativa/ Ridotto: Euro 11,00+5,00 per tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2024-2025?view=article&id=70&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all'Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2024/2025.

Teatrosophia

via della Vetrina 7 – 00186 Roma

Tel: 06 68801089

