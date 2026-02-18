Al Teatro San Carlo di Napoli la macchina comica di “Falstaff”

La ripresa di Falstaff nasce come parte di una coproduzione internazionale che coinvolge il Teatro Real di Madrid, dove lo spettacolo ha visto la luce nel 2019, insieme ai teatri d’opera di Bordeaux e Tokyo.

Il regista francese Laurent Pelly offre una lettura personale e ben riconoscibile dell’ultima opera di Verdi. Il suo allestimento si fonda su una netta contrapposizione tra universo maschile e femminile, in linea con lo spirito delle Allegre comari di Windsor di Shakespeare, da cui il libretto trae ispirazione.

Le scene ideate da Barbara de Limburg, insieme ai costumi firmati dallo stesso Pelly, delineano con chiarezza due mondi separati. Le figure femminili si muovono in ambienti eleganti e ordinati, tra scale che si incrociano e pareti decorate, indossando tailleur dai colori pastello e acconciature dal gusto rétro, vagamente anni Cinquanta. Gli uomini, al contrario, abitano l’osteria della Giarrettiera, trasformata in uno spazio volutamente disordinato e grottesco, quasi un cabaret improvvisato, invaso da bottiglie accatastate fino al soffitto.

Uno dei principali punti di forza della produzione risiede nella gestione impeccabile dei tempi comici, governati con grande precisione da Laurent Pelly. Il risultato è un burlesco pienamente riuscito, sostenuto da un uso sapiente del movimento scenico. Le dinamiche del coro e degli insiemi, spesso trattate come vere e proprie coreografie, contribuiscono a esaltare il carattere brillante dell’opera e a mantenere costantemente viva l’attenzione del pubblico.

A completare il successo della produzione contribuisce infine la direzione musicale di Marco Armiliato, attenta al respiro teatrale dell’opera e capace di sostenere con brillantezza e precisione il ritmo serrato della partitura verdiana. FGL.

Foto di Luciano Romano

Cast:

Direttore | Marco Armiliato

Regia | Laurent Pelly

Scene | Barbara de Limburg

Costumi | Laurent Pelly

Luci | Joël Adam

Interpreti

Sir John Falstaff | Luca Salsi

Ford | Ernesto Petti

Fenton | Francesco Demuro

Dott. Cajus | Gregory Bonfatti

Bardolfo | Enrico Casari

Pistola | Piotr Micinski

Mrs. Alice Ford | Maria Agresta

Nannetta | Désirée Giove #

Mrs. Quickly | Anita Rachvelishvili

Mrs. Meg Page | Caterina Piva

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Maestro del Coro | Fabrizio Cassi

Produzione Teatro Real Madrid in coproduzione con La Monnaie/De Munt, Opéra National de Bordeaux e Tokyo Nikikai Opera Foundation