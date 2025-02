Al Teatro Petrolini “What’s Love” scritto e diretto da Alessandro Fea

“Se potessi tornare indietro e cambiare qualcosa della tua vita, che cosa cambieresti?”

La mia risposta? Nulla.

Lo spettacolo è un viaggio nella vita della grande artista, raccontata non solo attraverso la musica, ma anche attraverso la sua essenza più profonda. Non solo la star, ma la donna, la madre, la moglie, la discepola. La Tina più intima e nascosta.

I suoi pensieri, le sue fragilità, la sua inesauribile energia. Una vita sotto i riflettori, ma anche un percorso privato, spesso protetto dal mondo esterno. Il suo rapporto con la spiritualità, con la musica, con sè stessa. La storia di una donna che ha fatto dell’evoluzione personale il fulcro della sua esistenza.

Lo spettacolo sostiene il Laboratorio teatrale e musicale in campo oncologico per donne operate di tumore al seno “Se diventasse una farfalla”, diretto e creato da Alessandro Fea da oltre 15 anni, in collaborazione con l’Associazione Domina Onlus.

Info & Prenotazioni:

Orari: sabato 22 febbraio ore 21:00 – domenica 23 febbraio ore 18:00

Biglietti: Intero € 15 + € 2 di tessera associativa – Ridotto: € 13 + € 2 di tessera associativa

Teatro Petrolini – Via Rubattino, 5 – Roma (zona Testaccio)

Tel. 065757488 – info@teatropetrolini.it

Associazione Musicale SOFIS Arte e Musica

Presenta

WHAT’S LOVE

omaggio teatrale/musicale a TINA TURNER

Scritto e diretto da Alessandro Fea

Rita Cardoni (Reading)

Annalisa Eva Paolucci (Voce)

Alessandro Fea (Chitarra e loops)