Al Teatro di Documenti: “Che Favola!” con regia di Anna Ceravolo

CHE FAVOLA!, regia di Anna Ceravolo, Con Anna Ceravolo e Renato Ferrero, in scena al Teatro di Documenti il 9 febbraio,. Domenica 9 febbraio ore 15.30.

Stupirsi è un’azione involontaria, ed è tanto più piacevole quanto più la sorpresa è spassosa. Figure che si animano, una drammaturgia accurata, musica, attori pieni di entusiasmo e la partecipazione attiva e indispensabile dei bambini sono gli ingredienti di questa favola che prende vita come per incanto. Ed ecco che, come immagini ritagliate da un album di ricordi, i personaggi accompagnano i piccoli spettatori nella meraviglia di una storia in cui, magari, è possibile riconoscersi, immedesimarsi, imparare ad affrontare le proprie paure e accettare i propri limiti. Per non smettere di stupirsi. Con il coinvolgimento dei piccoli spettatori.

«Ci sono narrazioni che ancora sanno affascinare e sorprendere: per la maestria degli attori, per la delicatezza della rappresentazione, per la vivacità che sa imprimere l’attivo coinvolgimento dei più piccoli tra il pubblico. È il caso di Che favola!» Marco Togna, Teatrionline

CONSIGLIATO DAI 4 AGLI 11 ANNI

Biglietto unico: € 8

Tessera solo adulti: € 3