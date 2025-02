Al Teatro Al Convento di Palermo “Il mondo di Fantacolandia”

La magia delle fiabe a due passi da casa. Arriva, al Teatro Al Convento di Palermo il nuovo spettacolo per bambini della Compagnia Meraviglioso dal titolo “Il mondo di Fantacolandia”. Appuntamento sabato 1 marzo, alle 17, in via Castellana Bandiera, 66.

Appuntamento sabato 1 marzo, alle 17, in via Castellana Bandiera, 66.

Il Direttore Artistico di un teatro in difficoltà economica continua a proporre al pubblico spettacoli che si rivelano terribilmente noiosi. Ecco allora che arriva in soccorso la sua segretaria con una brillante idea: cambiarne il nome in “Fantacolandia” e trasformarlo in un teatro per i più piccoli, un posto dove tutto è possibile.

A Fantacolandia, allora, prende vita una divertentissima storia con protagonisti la bellissima Biancaneve alla disperata ricerca del suo principe che si imbatte in un buffo, e alquanto sospetto, Cappuccetto Rosso e, poi, un altro Cappuccetto Rosso.

Un racconto che farà divertire i più piccoli, con un susseguirsi di vicissitudini esilaranti e personaggi noti come il Principe, Elsa di Frozen, Spiderman, Cenerentola e tanti altri ancora.

Senza dimenticare, ovviamente, di trasmettere ai più piccoli in sala messaggi importanti come l’amicizia, la speranza, il rispetto e l’amore verso gli animali.

Due ore di intrattenimento che riuscirà a coinvolgere e divertire tutta la famiglia.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3889785043.