Al TBCO Edoardo Prati e le Declinazioni di OEDIPUS REX per la rassegna “Parliamo d’Opera”

Martedì 23 settembre alle 18.30, Auditorium Biagi di Salaborsa

Ha da poco concluso il tour dedicato allo spettacolo Come è profondo il mare – dove il fascino della narrazione si mescola al tema del viaggio quale metafora della scoperta di sé – Edoardo Prati, il giovane divulgatore appassionato di studi classici ospite del prossimo appuntamento della rassegna “Parliamo d’Opera”, che riprende dopo la pausa estiva.

L’incontro – in programma martedì 23 settembre alle 18.30 presso l’Auditorium Biagi di Salaborsa – esplora Oedipus Rex di Igor Stravinskij, l’opera-oratorio ispirata alla tragedia di Sofocle, su testo in francese di Jean Cocteau tradotto in latino da Jean Daniélou, che sarà in scena al Comunale Nouveau dal 7 al 12 ottobre con la bacchetta di Oksana Lyniv e la regia e voce narrante di Gabriele Lavia.

Con centinaia di migliaia di follower sulle piattaforme social, Edoardo Prati è diventato noto per avere reso accessibili a un pubblico ampio e giovane temi e pensieri complessi della cultura classica e non solo, grazie a contenuti che – dedicati soprattutto alla letteratura, ma anche alla filosofia, alla storia, all’arte e alla musica – collegano epoche diverse e rivelano l’attualità del pensiero antico. Prati, classe 2004 e studente all’Università di Bologna, è ospite frequente di trasmissioni televisive come Che tempo che fa, collabora con il quotidiano «La Repubblica» e ha anche firmato nel 2024 lo spettacolo Cantami d’amore. A “Parliamo d’Opera” Prati, in dialogo con i giornalisti Pierfrancesco Pacoda – anche curatore della rassegna – e Luca Baccolini, guiderà il pubblico nella sua personale visione dell’Edipo Re, raccontando come i valori senza tempo di questo mito parlino anche alle persone più giovani.

Gli incontri di “Parliamo d’Opera” sono realizzati con il sostegno di Rekeep e in collaborazione con il Settore Cultura e Creatività e il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, nell’ambito delle azioni di Bologna Città della Musica Unesco.

INFO:

L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Info: https://www.tcbo.it/eventi/parliamo-dopera-2025-oedipus-rex/