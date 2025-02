Al Real Teatro Santa Cecilia una prima in esclusiva nazionale di Flamenco in Jazz del “BvB Septet”

Una prima in esclusiva nazionale di Flamenco in Jazz del “BvB Septet”. Per la prima volta in Italia il calore e l’intensità del Flamenco con l’improvvisazione e la libertà del Jazz. Sabato 15 febbraio ore 19.00 e domenica 16 febbraio ore 18.00 – Real Teatro Santa Cecilia

Palermo 11 febbraio La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group annuncia un altro grande evento inserito nella programmazione della Rassegna Brass extra Series 2025. Per la prima volta in Italia, nello storico Real Teatro Santa Cecilia, il gruppo internazionale BvB Septet con il concerto Flamenco Jazz. I riflettori si accenderanno con uno show in una prima nazionale su sabato 15 febbraio ore 19.00 e domenica 16 febbraio 2025 ore 18.30. La magia del Flamenco incontra le sonorità del Jazz con il BvR Septet.

Sotto la direzione del talentuoso sassofonista-compositore ispano-olandese Bernard van Rossum, il BvR Septet è composto da sette artisti di eccezione. La loro musica trae vita dalla pluripremiata BvR Flamenco Big Band, e in questo formato più intimo, il “cuadro Flamenco”, che include voce, chitarra e danza, si fonde meravigliosamente con la sezione ritmica del Jazz. Attraverso questa simbiosi, le armonie e i ritmi tradizionali del Flamenco creano un contesto fresco e vibrante per l’improvvisazione, dando vita a performance che promettono di essere indimenticabili. E lo stesso direttore van Rossum dichiara “Siamo entusiasti di presentarvi il concerto del BvR Septet, organizzata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group., che conosciamo grazie alla fama internazionale e per la realizzazione di concerto con ospiti stelle del jazz. In questa serata unica, cercheremo di dar vita a una fusione straordinaria tra flamenco e jazz. Il nostro settetto, partendo dalle radici della BvR Flamenco Big Band, esplorerà un territorio musicale innovativo e ricco di espressione. Con la vocalità intensa di Aroa Fernandez e le melodie affascinanti di Xavi Torres al pianoforte, ogni nota sarà un invito all’improvvisazione e alla scoperta. Non vedo l’ora di condividere con voi questa esperienza che promette di celebrare la bellezza dell’arte musicale in tutte le sue sfumature”.

Il settetto riunisce i migliori talenti della scena musicale internazionale, tra cui l’emergente astro della musica Aroa Fernández, la cui voce incanta e coinvolge il pubblico, e il rinomato pianista Xavi Torres, già vincitore di numerosi premi. Le loro interpretazioni e composizioni sono inondati di autenticità e profonda percezione, come testimoniato da Kenny Werner, pianista di fama mondiale, che ha dichiarato: “Quella sera ho sentito un territorio nuovo. Una composizione moderna, innovativa, musicale e molto abile, il cui intelletto non sminuiva in alcun modo l’anima del Flamenco”.

La formazione del BvR Septet comprende:

– Bernard van Rossum – Sax tenore/soprano

– Aroa Fernández – Voce

– Irene Alvarez – Danza

– Manuel Montero – Chitarra flamenca

– Xavi Torres – Pianoforte

– Marco Zenini – Contrabbasso

– Joan Terol – Batteria

La performance rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di musica di immergersi in un viaggio sonoro che celebra l’incontro tra due culture musicali ricche di storia e passione. Lo spettacolo, grazie alla perfetta integrazione di stili e tecniche, promette di portare il pubblico in una dimensione emotiva senza precedenti, dove la danza flamenca si intreccia con il ritmo jazzistico in una danza spontaneità e creatività.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.