Al Real Teatro Santa Cecilia: “Ricordando Letizia” di Franco Maresco

Ricordando Letizia. Musica e immagini per i 90 anni di Letizia Battaglia con la direzione artistica di Franco Maresco. Martedì 18 marzo, ore 21:15 – Real Teatro Santa Cecilia.

Letizia Battaglia

Palermo 14 marzo. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group dedica una serata a Letizia Battaglia con la direzione artistica di Franco Maresco. Appuntamento martedì 18z maro alle ore 21.15 con l’incontro dal tema Ricordando Letizia. Musica e immagini per i 90 anni di Letizia Battaglia. La serata è fortemente voluta dal Presidente della Fondazione OJS – The Brass Group, M° Ignazio Garsia, per il legame con Letizia Battaglia con il jazz.

Durante la serata verrà proiettato il video di Franco Maresco dal titolo “La mia Battaglia”, prodotto dall’associazione Lumpen nel 2016. Questo ritratto fu richiesto a Maresco dalla stessa Letizia Battaglia in occasione della grande mostra retrospettiva che, sempre nel 2016, le dedicò il museo Maxxi di Roma.

La grande fotografa voleva che la sua biografia artistica e umana fosse raccontata per immagini dal suo amico Franco Maresco, il solo che, secondo lei, potesse realizzare un film che cogliesse pienamente la sua storia di donna e fotografa. L’incontro proseguirà al Real Teatro Santa Cecilia con alternarsi sulla scena ospiti e i musicisti jazz che costituiscono la formazione base del ciclo “Io e il jazz” che lo stesso Franco Maresco conduce al Santa Cecilia dal 26 novembre del 2024: Salvatore Bonafede (Pianoforte), Vito Giordano (tromba e flicorno) e Nicola Giammarinaro (clarinetto e sax tenore).

La serata sarà arricchita da ospiti quali l’attrice Aurora Falcone che leggerà alcune pagine tratte da libri dedicati a Letizia Battaglia in cui la grande fotografa affronta vari temi che vanno dalla mafia agli incontri con i grandi personaggi che ha incontrato nel corso della sua lunga vita da Pasolini, a Koudelka, ed ancora Sciascia, dal suo rapporto odio/amore con Palermo, all’impegno nella lotta per i diritti della donna.

Un altro ospite di spicco sarà l’artista e performer Ernesto Tomasini che canterà e reciterà, in onore di Letizia, brani tratti dal suo repertorio che va dal Vaudeville al teatro contemporaneo. Mentre Melino Imparato leggerà alcuni frammenti tratti dal repertorio del poeta e drammaturgo Franco Scaldati che ha come tema quella stessa Palermo dagli anni 70 in poi che Letizia ha amato per tutta la vita. Chiuderà la serata la cantante Carmen Avellone. La serata sarà presentata da Franco Maresco che racconterà, anche con il supporto di frammenti di video, la sua amicizia con Letizia.

