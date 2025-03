Al Re Mida – Casa Cultura di Palermo il nuovo spettacolo musicale “Volare al Sud” della Compagnia Arthenova

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn MICHELE ZARRILLO, Tour Teatri 2025, DUE DATE IN SICILIA: 5 aprile -PALERMO – Teatro Golden 6 maggio – MESSINA – Teatro Vittorio Emanuele Il tour teatri 2025 di Michele Zarrillo fa due tappe in Sicilia: sabato 5 aprile al Teatro Golden di Palermo, che si avvicina al sold out (ultimi biglietti a disposizione), e domenica…