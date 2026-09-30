Al Museo Mandralisca di Cefalù un appuntamento con la Storia: la presentazione di Una Come Noi

Sabato 3 ottobre, nella Sala Pinacoteca, Giovanni Bianconi presenta il libro dedicato alla vicenda di Germana Stefanini e agli anni della lotta armata

Un importante appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla storia dell’Italia contemporanea e alla riflessione sugli anni di piombo è in programmasabato 3 ottobre alle ore 18.00negli spazi delMuseo Mandralisca di Cefalù.

Nella suggestivaSala Pinacotecasarà presentato“Una come noi. L’omicidio di Germana Stefanini e l’abisso della lotta armata”, il libro diGiovanni Bianconi, giornalista delCorriere della Sera, che ricostruisce la vicenda dell’assassinio diGermana Stefanini, vittima delle Brigate Rosse, inserendola nel più ampio e drammatico contesto della violenza politica che attraversò l’Italia durante gli anni di piombo.

L’appuntamento, promosso dallaFondazione Culturale Mandralisca ETS, rappresenta un’occasione per affrontare una pagina complessa della storia repubblicana attraverso il lavoro di ricostruzione giornalistica e storica di Bianconi e attraverso il confronto con una figura di primo piano della magistratura italiana.

A introdurre l’incontro saràVincenzo Garbo, Presidente della Fondazione Mandralisca, che aprirà i lavori sottolineando il ruolo del Museo quale luogo di cultura, conoscenza e confronto, capace di ospitare non soltanto iniziative legate al patrimonio storico-artistico, ma anche momenti di approfondimento sui temi della storia e della società contemporanea. Interverrà quindi l’autoreGiovanni Bianconi, che presenterà il volume e il percorso di ricerca alla base della ricostruzione della vicenda di Germana Stefanini. Con lui dialogheràAntonio Balsamo, Presidente della Corte d’Appello di Palermo, il cui contributo consentirà di approfondire il contesto storico e giudiziario degli anni della lotta armata e le implicazioni che quella stagione ha avuto nella storia delle istituzioni e della società italiana.

A moderare l’incontro saràLuigi Spinosa, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mandralisca e Vicepresidente della Camera Penale di Termini Imerese – Cefalù – Madonie.

LA STORIA DI GERMANA STEFANINI

Il libro di Giovanni Bianconi prende le mosse dalla storia diGermana Stefanini, uccisa dalle Brigate Rosse, per ricostruire una vicenda che si colloca nel cuore degli anni più drammatici della violenza politica italiana.

Attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni, l’autore affronta la storia di una vittima e, al tempo stesso, ricostruisce il clima politico e sociale nel quale maturò la stagione della lotta armata. Il volume diventa così anche un’occasione per interrogarsi sul rapporto tramemoria e storia, sulla responsabilità individuale e collettiva e sulle conseguenze che la violenza politica ha lasciato nella società italiana. L’incontro di Cefalù offrirà quindi al pubblico l’opportunità di ascoltare direttamente l’autore e di confrontarsi con una prospettiva che intrecciagiornalismo, storia e cultura giuridica.

IL MUSEO COME LUOGO DI CULTURA E CONFRONTO

La scelta dellaSala Pinacoteca del Museo Mandraliscaconferma la volontà della Fondazione di fare del museo un luogo aperto alla città e al territorio, capace di ospitare occasioni di approfondimento e dialogo su temi che appartengono alla memoria collettiva. Il patrimonio custodito dal Museo Mandralisca diventa così la cornice di un incontro nel quale passato e presente si incontrano attraverso la parola, la ricerca e il confronto.

«La cultura– sottolinea il Prof. Vincenzo Garbo, Presidente della Fondazione Mandralisca –ha anche il compito di conservare la memoria e creare occasioni per comprendere le pagine più complesse della nostra storia. Incontri come questo permettono di mantenere vivo il confronto e di offrire al pubblico strumento per conoscere e approfondire, attraverso fonti e competenze diverse, vicende che hanno segnato profondamente il Paese».

L’appuntamento si inserisce nel programma di attività dellaFondazione Culturale Mandralisca ETS, con il sostegno delComune di Cefalùe dellaRegione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

L’APPUNTAMENTO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

UNA COME NOI

L’omicidio di Germana Stefanini e l’abisso della lotta armata

Sabato 3 ottobre 2026

Ore 18.00

Museo Mandralisca – Sala Pinacoteca

Cefalù

Introduce

Vincenzo Garbo

Presidente della Fondazione Mandralisca

Intervengono

Giovanni Bianconi

GiornalistaCorriere della Sera

Autore del volume

Antonio Balsamo

Presidente della Corte d’Appello di Palermo

Modera

Luigi Spinosa

Componente CDA Fondazione Mandralisca

Vicepresidente della Camera Penale di Termini Imerese – Cefalù – Madonie

Un incontro per conoscere, ricordare e comprendere una delle pagine più drammatiche della storia italiana contemporanea.