AL LUPO, AL LUPO! Quando la musica racconta ai bambini

Il 23 novembre al Teatro Nazionale la prima dell’opera per ragazzi di Gaetano Panariello

Il 25 e 26 le repliche riservate per le scuole

Ispirata alle favole di Esopo, Al lupo, al lupo! è un’esplorazione musicale e teatrale che unisce gioco, riflessione e meraviglia. Dal 23 al 26 novembre, il Teatro Nazionale si anima con la brillante opera didattica su libretto e musica di Gaetano Panariello, che trasforma i racconti più amati dell’infanzia in un’esperienza viva e sorprendente.

L’autore prende spunto da testi ben noti al pubblico dei più giovani per elaborare uno spettacolo che intreccia musica, canto e narrazione in un continuo gioco di rimandi: un dialogo che diverte, emoziona e invita a riflettere, unendo grandi e piccoli in un’unica, condivisa esperienza di teatro musicale.

«Uno spazio che si può identificare con quello di un’aula scolastica, una giovanissima scolaresca già svogliata che si accinge ad affrontare un’altra noiosa giornata di scuola» – così Panariello descrive l’inizio della sua opera, aggiungendo: «creando già dalle prime note, un legame non solo virtuale tra i ragazzi protagonisti dello spettacolo e i loro coetanei spettatori presenti in teatro.»

A portare in scena questo nuovo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma sono gli allievi della Scuola di Canto Corale, diretti da Alberto de Sanctis. Sul palcoscenico, i giovani artisti sono protagonisti assoluti: cantano, mimano e sonorizzano le brevi favole di Esopo, le interpretano e le commentano, scoprendone la morale attraverso la musica.

Al loro fianco, Maria Elena Pepi dà voce a una giovane maestra, alle prese con una scolaresca vivace, alla quale spetta il compito di trasmettere – tanto agli interpreti quanto al pubblico dei coetanei – un nuovo modo di apprendere e di vivere la scuola. «La scuola ha il compito – conclude Panariello – di preparare i giovani anche “all’infinita lotta per sopravvivere”. La lezione di Al lupo, al lupo! si muove anche in questa direzione.»

Il team creativo proviene interamente dal progetto “Fabbrica” – Young Artist Program: Kamila Straszynska firma la regia, Sofia Sciamanna le scene, Virginia Blini i costumi e Zofia Pinkiewicz le luci.

Al pianoforte,Zenoviia – Anna Danchak, interprete di una partitura ricca di ritmi funky, blues e pop, pensata per avvicinare la sensibilità dei più giovani.

Gaetano Panariello (Portici, 1961) è compositore e didatta napoletano. Diplomato in composizione, pianoforte, musica corale e direzione di coro, si è perfezionato con Franco Donatoni all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Docente di composizione nei conservatori italiani dal 1982, è attualmente Direttore del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Autore di musica lirica, sinfonica e da camera, collabora stabilmente con il Teatro di San Carlo di Napoli, per il quale ha composto numerose opere e balletti, tra cui Pinocchio, Il Guarracino, La favola di Biancaneve, I cantori di Brema, Un bambino di nome Gennaro, Viaggio in Italia e Peter Pan. Le sue opere sono state rappresentate in importanti teatri e festival in Italia e all’estero. Ha scritto inoltre musica sacra, di scena e lavori sinfonici commissionati da istituzioni europee e americane.

Dopo la prima di domenica 23 novembre alle ore 19 aperta al pubblico, Al lupo, al lupo! torna in scena negli spettacoli riservati alle scuole, martedì 25 (ore 10 e ore 12) e mercoledì 26 novembre (ore 10 e ore 12).

18 novembre 2025

DOPPIO SOGNO – STAGIONE 2025/2026 DEL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

Al lupo, al lupo!

Libretto e musica di Gaetano Panariello

Un’opera per ragazzi con testi liberamente ispirati alle Favole di Esopo

Direttore Alberto de Sanctis

Regia Kamila Straszynska

Scene Sofia Sciamanna*

Costumi Virginia Blini*

Luci Zofia Pinkiewicz*

Solista Maria Elena Pepi*

Pianoforte Zenoviia – Anna Danchak

*dal progetto “Fabbrica” – Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma

Spettacolo degli Allievi della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Ciro Visco

Docenti Isabella Giorcelli, Alberto de Sanctis e Cezary Stoch

Nuovo allestimento Teatro dell’Opera di Roma

TEATRO NAZIONALE

durata: un’ora circa

prima rappresentazione domenica 23 novembre, ore 19.00

repliche per le scuole

martedì 25 novembre, ore 10 e ore 12

mercoledì 26 novembre, ore 10 e ore 12