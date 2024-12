Al Conservatorio Alessandro Scarlatti si celebra il Centenario della nascita di Luigi Nono con la Giornata di Studi

Il 13 dicembre 2024, il Conservatorio Alessandro Scarlatti si prepara ad accogliere un evento singolare e ricco di significato “Nel Profondo Interiore”, dedicato al centenario della nascita di uno dei compositori più importanti del XX secolo, Luigi Nono. L’iniziativa, a cura di Frederico Alba, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Palermo, si propone di ricordare e celebrare l’eredità artistica del Luigi Nono attraverso una Giornata Studi, ad ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sull’iniziativa interviene il Direttore del Conservatorio A. Scarlatti, Mauro Visconti che dichiara “Nell’anno in cui ricordiamo il centenario della nascita di Luigi Nono, anche il nostro Conservatorio vuole rendergli omaggio con una giornata di studio, approfondimento, confronto. Promotore dell’iniziativa, che vede coinvolti ospiti illustri, è il M° Frederico Alba, docente di Storia della musica del nostro istituto che da anni si dedica anche all’organizzazione di eventi volti ad ampliare gli orizzonti di studio e ricerca dei nostri studenti”.

Un Viaggio nella Vita e nell’Opera di Luigi Nono

La giornata di studi avrà inizio, per una prima parte, dalle 10.00 alle 13.00 presso la Sala Sollima con relazioni di specialisti del compositore. Saranno presenti Claudia Vincis, direttore del comitato Scientifico della Fondazione Luigi Nono Onlus, che aprirà la giornata con una presentazione dal titolo «Vita attraverso documenti», analizzando i vari aspetti della biografia di Nono con l’ausilio di materiali d’archivio. Successivamente, Paolo Dal Molin dell’Università di Cagliari, approfondirà la visione compositiva del compositore, esplorando come le esperienze personali e politiche di hanno influenzato le sue opere. Successivamente, Nicola Buso, proveniente dal Conservatorio di Trieste, si concentrerà invece sull’aspetto dell’elettronica, un elemento fondamentale nella musica di Nono, illustrando le tecniche compositive ed innovative che hanno caratterizzato il suo lavoro. Il momento di studi è rivolto particolarmente agli studenti (previa prenotazione inviando una e-mail a frederico.alba@conservtoriopalermo.it) e rappresenta un’opportunità per capire meglio il contesto in cui Nono ha creato le sue opere e l’impatto che ha avuto sulla musica contemporanea.

Voci d’Autore: Una Conferenza sul Programma Concertistico Serale

Il programma dell’evento riprenderà a partire dalle 15.00 sino alle 18.00, con un altro incontro dal titolo «Voci d’autore» che prelude il concerto serale. Claudia Vincis presenterà estratti audiovisivi «Proiezioni noniane», che forniranno un’ulteriore dimensione visuale su cui riflettere riguardo al lavoro del compositore. Subito dopo, in programma un momento dedicato alle musiche, Antonio Doro e Agostino Di Scipio, durante il quale i due compositori parleranno delle loro composizioni e dell’influenza che Nono ha prodotto nelle generazioni future. Questa sarà una particolare occasione per aprire un momento di confronto con gli astanti ed anche con gli interpreti presenti, tra cui Oscar Pizzo, Giuseppe Rapisarda ed altri ancora. La discussione verrà moderata dal curatore della giornata, Frederico Alba.

Concerto Finale: Celebrare la Musica di Nono

La giornata si chiuderà con il concerto in programma alle 18.30 presso la Sala Ferrara del Conservatorio Alessandro Scarlatti. Il momento sarà l’occasione per apprezzare alcuni dei lavori più significativi di Nono. La scelta dei brani rifletterà, infatti, la complessità e la ricchezza del suo linguaggio musicale, il quale continua ancora oggi ad ispirare gli artisti per essere stato un compositore all’avanguardia musicale del XX secolo.

Un Invito a Partecipare

L’evento «Nel profondo interiore» si preannuncia come un’importante iniziativa culturale, non solo per commemorare il centenario della nascita di Luigi Nono, ma per incoraggiare un dialogo vivace attorno alla musica del XX secolo ed in articolare alla sua eredità del compositore. La giornata di studi e musica è una celebrazione della personalità di Nono anche per il suo impegno sociale e politico nell’Italia del dopoguerra, un’opportunità per scoprire come il suo pensiero artistico continua tutt’oggi ad influenzare la musica contemporanea. Agli studenti partecipanti, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con i crediti formativi.