Al Conservatorio Alessandro Scarlatti: Concerto finale della Masterclass tenuta dal Maestro Alfredo Bernardini

sabato 25 ottobre alle 19 presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.Ingresso libero sino ad esaurimento posti

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo si afferma sempre più una Istituzione d’eccellenza grazie alla realizzazione di diverse attività di alta formazione, nell’ambito delle diverse attività, realizza il concerto finale della “Masterclass tenuta dal Maestro Alfredo Bernardini”. Appuntamento sabato 25 ottobre alle ore 19 presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti. Il concerto rappresenta il momento conclusivo di un percorso didattico di formazione grazie alla Masterclass tenuta dal Maestro Bernardini nei giorni scorsi a cui hanno partecipato diversi studenti.

Il programma del concerto che sarà diretto dal Maestro Bernardini prevede il seguente programma

Musiche di G.F. Handel

Georg Friedrich Händel (1685-1759):

Suites dalla Watermusic, HWV 348-349-350

Arie dall’opera “Sosarne” e dall’opera “Ezio”

Alfredo Bernardini ha studiato musica antica nei Paesi Passi, dove si è laureato nel 1987. Da allora ha tenuto concerti in tutto il mondo come membro di ensemble quali Hesperion XX, Le Concert des Nations, La Petite Bande, The Amsterdam Baroque Orchestra, The English Concert, Bach Collegium Japan e altri. Ha preso parte ad oltre 100 incisioni discografiche. È membro fondatore dell’ensemble Zefiro, insignito di numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

È stato direttore ospite di orchestre barocche in Canada, Australia, Venezuela, Cuba, Israele e dell’Orchestra Barocca dell’Unione Europea. Dopo avere insegnato presso il Conservatorio di Amsterdam e l’ESMUC (Escola Superior de Musica de Catalunya) di Barcellona, è attualmente docente presso l’Università Mozarteum di Salisburgo.