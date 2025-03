Al Cineteatro Lux di Palermo “Una storia particolare” scritto e diretto da Orazio Bottiglieri

Una commedia brillante dalle tinte crime. Arriva, al Cineteatro Lux di Palermo, lo spettacolo scritto e diretto da Orazio Bottiglieri dal titolo “Una storia particolare”. Appuntamento venerdì 14 marzo, alle 17.15, in via Francesco Paolo di Blasi, 25 (Villa Sperlinga). Protagonisti Orazio Bottiglieri, Concetta Lazzaro, Massimo Eugenio ed Eleonora Randazzo.

Due rapinatori improvvisati, alla loro prima rapina, dai nomi in codice poco comuni, Ape e Passera, si intrufolano una sera in una casa vuota convinti di trovarsi di fronte un lavoro semplice e veloce quando, improvvisamente, vengono sorpresi dal ritorno dei padroni di casa in crisi matrimoniale, che litigano di continuo, non avendo nulla in comune, il che darà il via ad un susseguirsi di eventi surreali e a dir poco comici, creando diversi momenti di comicità, in una rapina surreale, dove brindisi, Mastroianni, la Loren e il tempo delle mele ne saranno stranamente parte.

Una Storia Particolare è un racconto esilarante che coinvolgerà il pubblico e lo terrà sulle spine fino alla sua fine, sorprendente ed inaspettata, che mostrerà come, nonostante le difficoltà e gli strani avvenimenti della vita, il lieto fine è sempre possibile; il tutto in un’ora e quaranta di puro divertimento da non perdere!

Testi di Orazio Bottiglieri, costumi di Maria Pianges, regia di Orazio Bottiglieri, responsabile tecnico ed audio, Grazia Bottiglieri.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3889785043.