Al Cineteatro Colosseum di Palermo “Una storia particolare” di Orazio Bottiglieri 

Uno spettacolo brillante dalle tinte crime e una trama che terrà con il fiato sospeso fino alla fine. Arriva, al Cineteatro Colosseum di Palermo, la nuova commedia teatrale, scritta e diretta da Orazio Bottiglieri dal titolo “Una storia particolare”.

Appuntamento sabato 9 novembre, alle 21.00, e domenica 10 novembre, alle 17.45, in Via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Protagonisti Orazio Bottiglieri, Concetta Lazzaro, Massimo Eugenio ed Eleonora Randazzo.

Due rapinatori improvvisati, alla loro prima “espereinza”, dai nomi in codice poco comuni, Ape e Passera, si intrufolano una sera in una casa vuota convinti di trovarsi di fronte un lavoro semplice e veloce. Quando, improvvisamente, vengono sorpresi dal ritorno dei padroni di casa in crisi matrimoniale, che litigano di continuo, non avendo nulla in comune. Ciò darà il via ad un susseguirsi di eventi a dir poco comici, creando diversi momenti di comicità, in una rapina surreale, dove brindisi, Mastroianni, la Loren e il tempo delle mele ne saranno stranamente parte.

Il finale di “Una Storia Particolare”, sorprendente e inaspettato, mostrerà come, nonostante le difficoltà e gli strani avvenimenti della vita, il lieto fine è sempre possibile. Il tutto in un’ora e quaranta di puro divertimento da non perdere.

Testi di Orazio Bottiglieri, costumi di Maria Pianges, regia di Orazio Bottiglieri, responsabile tecnico e audio Grazia Bottiglieri

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3926393204.