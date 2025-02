Al Cineteatro Colosseum di Palermo il comico Carmine Faraco con uno spettacolo tutto nuovo!

Nuovo spettacolo per il comico Carmine Faraco, al Cineteatro Colosseum di Palermo. Appuntamento sabato 8 febbraio, alle 21, e domenica 9 febbraio, alle 17.45, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia)

A grande richiesta, torna al CineTeatro Colosseum il grande comico Carmine Faraco con uno spettacolo tutto nuovo.

Cabarettista, cantante e attore napoletano, Carmine Faraco è conosciuto dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a film di successo come “Ricomincio da tre” e “L’Allenatore nel Pallone”, ma più di tutto spicca tra i suoi colleghi nel programma televisivo “Colorado Cafè” con il celebre tormentone che ormai tutti conosciamo: “La domanda non è chi è, la domanda è pecchè?”, attraverso il quale, nei panni di un rocker ormai esasperato, fa paragoni tra i grandi artisti della musica internazionale dagli anni ’60 al giorno d’oggi e i colleghi italiani.

Insomma, un uomo che non ha bisogno di presentazioni, al Cineteatro Colosseum per un weekend di puro divertimento.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 091442265.