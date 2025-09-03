Al Cineteatro Colosseum di Palermo “Consuoceri”, la commedia comico-brillante di Orazio Bottiglieri.

Appuntamento sabato 6 settembre, alle 21, al Cineteatro Colosseum, in via Guido Rossa 7 (Bonagia). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
L’incontro tra la famiglia di lui e la famiglia di lei può riservare, talvolta, tante sorprese. Ed è proprio da questo spunto, anche ironico, che nasce “Consuoceri”, la commedia comico-brillante di Orazio Bottiglieri.
Sul palco, insieme ad Orazio Bottiglieri, ci sono Massimo Eugenio, Eleonora Randazzo, Jessica Romano, Ignazio Megna e Valentina Franzone.
Due giovani ragazzi, prossimi al matrimonio, decidono di far incontrare le loro famiglie, peccato che i rispettivi padri non vadano proprio d’accordo… fino a qui sembrerebbe la storia più vecchia del mondo, ma così non è.
Una storia ricca di colpi di scena emozionanti, coinvolgenti e a tratti drammatici, avvolti da eccentricità, comicità e battibecchi di vario tipo che accompagnano lo spettatore in un finale inaspettato.
Una serata divertente e spensierata, a titolo totalmente gratuito, che lascia, come sempre, un messaggio e un’impronta nei cuori dei presenti.