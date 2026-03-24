Al BLUE BRASS RISUONA IL GRANDE JAZZ CON “GAETANO RICCOBONO AND FRIENDS”

24 marzo ore 21.00 – Ridotto dello Spasimo

La Fondazione OJS – The Brass Group sede di nuovi progetti musicali e jam session per i giovani talenti protagonisti onstage.

La Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 24 marzo alle ore 21.00, rivivranno le note del grande jazz grazie alla maestria stilistica di Gaetano Riccobono che si esibisce in questa splendida cornice, luogo di storia ma anche di aggregazione di giovani musicisti che ogni mercoledì si incontrano suonando nelle jam divenuto un appuntamento stabile per salire on stage ed esprimere la propria musicalità. Il jazz torna a risuonare con eleganza e intensità a Palermo, nella cornice esclusiva del Blue Brass Jazz Club, all’interno del Ridotto dello Spasimo, punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo in cui il pubblico sarà invitato a lasciarsi trasportare dalle atmosfere intime e raffinate di Gaetano Riccobono and Friends, in un concerto che promette emozione, virtuosismo e grande musicalità.

Protagonista della serata sarà Gaetano Riccobono, pianoforte e voce, artista poliedrico che unisce voce e pianoforte in un dialogo musicale coinvolgente e raffinato. Al suo fianco, due ospiti d’eccezione: Marco Rini alla voce e Filippo Schifano alla tromba, pronti a dare vita a un interplay ricco di sfumature e improvvisazione.

Il concerto propone un viaggio attraverso la vocalità jazz, spaziando tra standard internazionali, classici della tradizione italiana e contaminazioni latin. La dimensione del solo si alterna a momenti di dialogo musicale intenso, creando un equilibrio perfetto tra interpretazione personale e collaborazione artistica.

L’incontro tra piano e voce si arricchisce grazie alla sensibilità interpretativa di Marco Rini e al tocco espressivo della tromba di Filippo Schifano, dando vita a reinterpretazioni intime e originali che esaltano la profondità del repertorio e la libertà espressiva tipica del jazz.

Una serata che celebra la bellezza della musica dal vivo, in un contesto raccolto e suggestivo, dove ogni nota diventa esperienza e ogni improvvisazione un momento irripetibile.

La programmazione proseguirà tutti i martedì e mercoledì del mese, con un concerto il martedì (biglietto d’ingresso € 10,00 più diritto di prevendita) e una jam session strutturata ed educativa il mercoledì, ad ingresso libero, per la valorizzazione e il coinvolgimento delle nuove leve. Il calendario offrirà al pubblico un ricco percorso di concerti, collaborazioni e incontri tra giovani talenti e artisti di esperienza internazionale, confermando il ruolo del Blue Brass come laboratorio creativo e spazio di formazione viva. Dalle radici del Brass Group, nato nel 1974, al futuro che suona oggi, il club torna a rappresentare la continuità di una storia che ha visto esibirsi giganti come Chet Baker, Dexter Gordon e Charles Mingus, accanto a giovani musicisti destinati a diventare protagonisti della scena internazionale. Da quando la Fondazione ha sede allo Spasimo, il Brass Group ha contribuito in modo determinante al recupero sociale e culturale del centro storico di Palermo, restituendo alla città uno spazio di musica, incontro e partecipazione. Il progetto si inserisce nel percorso di continuità e innovazione che caratterizza da sempre la missione della Fondazione: promuovere la cultura del jazz, sostenere i giovani talenti e valorizzare la bellezza di uno dei luoghi più suggestivi della città, sede storica della Fondazione Brass , un faro acceso già in tempi bui , in cui serviva dare segnali di riscoperta del centro storico di Palermo : ebbene il Brass è stato faro e vessillo della cultura del coinvolgimento di un territorio cittadino negato .

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.