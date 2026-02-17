Al BLUE BRASS: RIDOTTO DELLO SPASIMO IN SCENA GIANNI GEBBIA QUARTET

17 FEBBRAIO ore 21.00 – Ridotto dello Spasimo

La Fondazione OJS – The Brass Group sede di nuovi progetti musicali e jam session per i giovani talenti protagonisti onstage.

La Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 17 febbraio alle ore 21.00, in programma il concerto con Gianni Gebbia Quartet, una delle formazioni più rappresentative della scena jazz contemporanea.

Sul palco: Gianni Gebbia – sax e flauti, Gabrio Bevilacqua – contrabasso, Roberto Brusca – pianoforte, Gaetano Presti – batteria. La versatilità e l’innovazione di Gianni Gebbia nel dirigere e partecipare a diverse formazioni musicali sottolineano il suo ruolo centrale nella scena jazz internazionale.

Da sempre orientato verso nuove espressioni sonore e collaborazioni creative, Gebbia propone un repertorio che spazia dalle numerose composizioni originali alla rilettura personale di jazz standards, con una particolare attenzione alle ballads.

Elemento distintivo del suo linguaggio musicale è l’incontro tra tradizione e sperimentazione: alle radicate influenze mediterranee si unisce l’uso della respirazione circolare, cifra tecnica che amplia le possibilità timbriche e dinamiche del sax. Negli ultimi anni, l’introduzione dei flauti indiani ha ulteriormente arricchito la sua tavolozza sonora, dando vita a una rielaborazione pressoché unica degli standard jazz, impreziositi da leggere e suggestive sfumature orientali. Il Gianni Gebbia Quartet si distingue per l’intensa coesione musicale e per la capacità di fondere lirismo e ricerca sonora, offrendo al pubblico un’esperienza d’ascolto coinvolgente e raffinata.

Un concerto imperdibile per gli appassionati di jazz e per chi desidera lasciarsi guidare in un viaggio musicale che attraversa culture, linguaggi e sensibilità diverse.

La stagione concertistica del Blue Brass viene realizzata nell’ambito della programmazione culturale della Fondazione OJS – The Brass Group. Il Blue Brass, spazio che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la scena jazz siciliana, rinnova la sua vocazione originaria: essere casa del jazz, luogo d’incontro, formazione e crescita artistica.

La programmazione proseguirà tutti i martedì e mercoledì del mese, con un concerto il martedì (biglietto d’ingresso € 10,00 più diritto di prevendita) e una jam session strutturata ed educativa il mercoledì, ad ingresso libero. Il calendario offrirà al pubblico un ricco percorso di concerti, collaborazioni e incontri tra giovani talenti e artisti di esperienza internazionale, confermando il ruolo del Blue Brass come laboratorio creativo e spazio di formazione viva. Dalle radici del Brass Group, nato nel 1974, al futuro che suona oggi, il club torna a rappresentare la continuità di una storia che ha visto esibirsi giganti come Chet Baker, Dexter Gordon e Charles Mingus, accanto a giovani musicisti destinati a diventare protagonisti della scena internazionale. Da quando la Fondazione ha sede allo Spasimo, il Brass Group ha contribuito in modo determinante al recupero sociale e culturale del centro storico di Palermo, restituendo alla città uno spazio di musica, incontro e partecipazione. Il progetto si inserisce nel percorso di continuità e innovazione che caratterizza da sempre la missione della Fondazione: promuovere la cultura del jazz, sostenere i giovani talenti e valorizzare la bellezza di uno dei luoghi più suggestivi della città, sede storica della Fondazione Brass , un faro acceso già in tempi bui , in cui serviva dare segnali di riscoperta del centro storico di Palermo : ebbene il Brass è stato faro e vessillo della cultura del coinvolgimento di un territorio cittadino negato.

INFO:

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.