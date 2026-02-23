Al BLUE BRASS – RIDOTTO DELLO SPASIMO IN SCENA FRANCESCO GUAIANA CON DEDALO CONCERT

La Fondazione OJS – The Brass Group sede di nuovi progetti musicali e jam session per i giovani talenti protagonisti onstage.

24 FEBBRAIO ore 21.00 – Ridotto dello Spasimo

La Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 24 febbraio alle ore 21.00, in programma il concerto di Francesco Guaiana con il suo Dedalo Ensemble, un progetto musicale che coinvolge giovani musicisti provenienti dal Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Nato come laboratorio didattico, l’ensemble si è affermato partecipando anche a diversi eventi e rassegne in ambito regionale come l’International Jazz day e il Sicilia Jazz Festival. Ad accompagnare sul palco Francesco Guaiana alla chitarrista e compositore, Bruno Buscetta – tromba, Vincenzo Capuano- sassofoni; Marco Gaudio – contrabbasso e Simone Rumolo – batteria. Il repertorio proposto spazia da brani composti da Francesco Guaiana a brani di autori come Steve Swallow, Thelonious Monk, Bill Frisell, Carla Bley, mescolando la matrice jazzistica classica a una visione contemporanea della pratica dell’improvvisazione. Francesco Guaiana si forma musicalmente a Palermo, dove si avvicina allo studio del Jazz e della musica classica. Dopo varie esperienze artistiche in Italia, si trasferisce a Boston nel 1999 grazie a una borsa di studio e si laurea al Berklee College of Music nel 2001, dopo aver studiato con Mick Goodrick, Jon Damian, Dave Samuels.

Ha effettuato concerti in Italia, Austria, Olanda, Germania, Svizzera, Cechia, Francia, Spagna, Stati Uniti, Slovacchia e collaborato con artisti del calibro di Gary Burton, Bob Moses, Paul Jeffrey, Ferenc Nemeth, Andrea Parkins, Karl Berger; ha fatto parte dello staff docenti del Berklee College collaborando con Bob Stoloff, Kevin Mahogany e Bill Pierce e ha effettuato masterclass in Spagna, Portogallo, Polonia, Inghilterra, Lettonia, Ungheria, Svezia, Danimarca, Tunisia. Rientrato in Italia dopo l’intensa esperienza negli stati Uniti, svolge a tempo a piena attività didattica e concertistica. Attualmente è docente di chitarra jazz presso il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo. La stagione concertistica del Blue Brass viene realizzata nell’ambito della programmazione culturale della Fondazione OJS – The Brass Group. Il Blue Brass, spazio che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la scena jazz siciliana, rinnova la sua vocazione originaria: essere casa del jazz, luogo d’incontro, formazione e crescita artistica. La programmazione proseguirà tutti i martedì e mercoledì del mese, con un concerto il martedì (biglietto d’ingresso € 10,00 più diritto di prevendita) e una jam session strutturata ed educativa il mercoledì, ad ingresso libero. Il calendario offrirà al pubblico un ricco percorso di concerti, collaborazioni e incontri tra giovani talenti e artisti di esperienza internazionale, confermando il ruolo del Blue Brass come laboratorio creativo e spazio di formazione viva. Dalle radici del Brass Group, nato nel 1974, al futuro che suona oggi, il club torna a rappresentare la continuità di una storia che ha visto esibirsi giganti come Chet Baker, Dexter Gordon e Charles Mingus, accanto a giovani musicisti destinati a diventare protagonisti della scena internazionale. Da quando la Fondazione ha sede allo Spasimo, il Brass Group ha contribuito in modo determinante al recupero sociale e culturale del centro storico di Palermo, restituendo alla città uno spazio di musica, incontro e partecipazione. Il progetto si inserisce nel percorso di continuità e innovazione che caratterizza da sempre la missione della Fondazione: promuovere la cultura del jazz, sostenere i giovani talenti e valorizzare la bellezza di uno dei luoghi più suggestivi della città, sede storica della Fondazione Brass , un faro acceso già in tempi bui , in cui serviva dare segnali di riscoperta del centro storico di Palermo : ebbene il Brass è stato faro e vessillo della cultura del coinvolgimento di un territorio cittadino negato .