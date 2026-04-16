Agli Amici della Musica l’omaggio a Badura-Skoda con il pianista Lorenzo Pone

Vincitore del 1° Premio al Concorso Internazionale della Radiotelevisione del Portogallo e del SJSS International Piano Award di Londra, eseguirà il Prélude, Fugue et Variation di Franck, i Sei momenti musicali di Schubert e la Sonata Op. 7 di Beethoven

Domenica 19 aprile ore 17.15, Politeama Garibaldi, Palermo

Biglietti su www.amicidellamusicapalermo.net e TicketOne

Domenica 19 aprile alle ore 17.15 al Politeama Garibaldi il pianista Lorenzo Pone eseguirà per il Turno pomeridiano dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, un programma che è un omaggio al suo maestro Paul Badura-Skoda, il grande pianista viennese scomparso nel 2019, che fu per decenni uno dei massimi interpreti del repertorio classico e romantico e che definì Pone “erede artistico e figlio spirituale”. Il disco Tribute to Paul Badura-Skoda, uscito nel 2025 per Gramola di Vienna, è il sigillo di questa eredità e il programma del concerto, con musiche di Franck, Schubert e Beethoven, è un’ulteriore testimonianza di questo legame

Primo Premio al Concorso Internazionale della Radiotelevisione del Portogallo e del SJSS International Piano Award di Londra, Lorenzo Pone è tra i pianisti europei più apprezzati internazionalmente. Formatosi con Francesco Mariani e Paul Badura-Skoda, termina gli studi al Mozarteum e al Royal College of Music. Dal debutto nel 2014 al Musikverein è invitato, tra l’altro, presso Wigmore Hall, Teatro San Carlo, Konzerthaus di Vienna, Festspielhaus di Salisburgo, Sydney Opera House, Salle Pleyel, Shanghai Opera House, con tournée in Stati Uniti, Sudamerica e Corea del Sud. Incide per BBC, RAI, ORF, RTP e France Musique. Del 2021 l’album Neapolitan Violin Sonatas e del 2025 l’album solistico Tribute to Paul Badura-Skoda (Gramola, Vienna). La critica ne evidenzia la posizione di riferimento come interprete del repertorio classico e romantico, lo stile maturo, introspettivo, fondato sulla ricerca del suono e di una dimensione intima del concerto. Bechstein Pianist dal 2023, vive a Berlino ed è Faculty Member del Piano Concerto Festival di Parigi. La stagione 2026/27 lo vedrà protagonista di concerti negli USA, Olanda, dieci città italiane, Francia, Cina e Thailandia.

Il concerto per gli Amici della Musica si apre con il Prélude, Fugue et Variation Op. 18 di César Franck, pagina che il compositore belga-francese scrisse originariamente per organo o armonium e pianoforte nel 1862, all’apice di una stagione di intensa riflessione sul contrappunto. Nella trascrizione per pianoforte solo, la struttura tripartita rivela la peculiare sintesi franckiana di spiritualità liturgica e pensiero armonico cromatico: il Prélude è una meditazione sospesa, la Fugue un’architettura rigorosa, la Variation un ritorno trasfigurato del tema iniziale.

Al centro del programma i Sei momenti musicali per pianoforte Op. 94, D. 780 di Franz Schubert, raccolti e pubblicati nel 1828, anno della morte del compositore. I sei pezzi non costituiscono un ciclo unitario nel senso beethoveniano, ma condividono un’atmosfera di intima malinconia e una scrittura che anticipa il carattere del più tardo Schubert: il terzo in Fa minore, tra i più celebri, è già prova di quella concentrazione espressiva che farà di questi “momenti” un punto di riferimento irrinunciabile nel repertorio pianistico dell’Ottocento.

Chiude il concerto la Sonata per pianoforte n. 4 in Mi bemolle maggiore, Op. 7 di Ludwig van Beethoven, composta nel 1796-97 e tra le prime a manifestare l’autonomia creativa del giovane Beethoven rispetto ai modelli haydniani e mozartiani. È la più ampia delle sonate del primo periodo: il Largo con grande espressione del secondo movimento in particolare rivela una profondità lirica inattesa a quest’altezza cronologica, mentre il finale Poco allegro e grazioso chiude il lavoro con un rondeau di squisita eleganza.

Lorenzo Pone

INFO:

I biglietti, da 5 a 15 euro, sono in vendita al Box Office di via Mariano Stabile 233 (tel. 091335566, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30), sul sito www.amicidellamusicapalermo.net e nel circuito online e dei punti vendita TicketOne.

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