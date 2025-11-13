Ad uno ad uno li hanno ammazzati: a Parigi 10 anni fa la strage

Ad uno ad uno li hanno ammazzati
A sangue freddo, intrappolati come ratti
Raffiche infernali, dai colpi crivellati
Parigi-tredici-novembre, città di lutti.
Ristoranti e caffè con i piatti insanguinati
Il terrore corre all’aperto tra i tavolini
Cadono come le foglie quei corpi massacrati
Allo stadio l’esplosione spaventa sì i bambini.
Rassicurare i più piccoli che sono i petardi
Una fortuna non far la conta di morti e feriti
Bloccati all’ingresso non possono quei bastardi
Farsi esplodere sugli spalti fra i tifosi riuniti.
Scene apocalittiche come in un film dell’orrore
Sangue dappertutto, vengono i corpi calpestati
Al “Bataclan” i terroristi sparano per ben due ore
E’ solo fingendosi morti che alcuni sono scampati.
Appesi alle finestre, il tetto punto di ritrovo
C’è chi si salva perché ha seguito un guardiano
E’ loro il più bel canto, non degli uccelli di rovo
Per centotrentuno una fossa, non un campo di grano.
La furia dei terroristi non ha fatto distinzione
Volti, storie, e ricordi di ragazzi sorridenti
Guardare quelle fotografie fa venire il magone
Giovani vite spezzate, una strage d’innocenti.
Non si è salvata la giovane vittima italiana
Valeria Solesin, la via di fuga non l’ha trovata
Si è spento il sole per la studentessa veneziana
L’aquila della morte con gli artigli l’ha afferrata.
Per realizzare il suo futuro era andata in Francia
Bella, studiosa, curiosa, impegnata nel sociale
Al malvagio, dice Gesù, di porgere l’altra guancia
Ma morire – Dio – non si può peggio di un animale.
Processioni strazianti e dei singoli il dramma
Ma ormai ce l’abbiamo in casa tutti la guerra
Fiori, biglietti, di candele e lumini la fiamma
Dolore, lacrime e preghiere, e intanto si sotterra.
Raccontare ogni verità non è necessario
Ma mentire sempre è ancor più che disonesto
La pietà popolare in questo gran calvario
Fare il copia-incolla di uno scenario già visto.
Maria Rosa Bernasconi