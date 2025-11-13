Ad uno ad uno li hanno ammazzati: a Parigi 10 anni fa la strage

Ad uno ad uno li hanno ammazzati

A sangue freddo, intrappolati come ratti

Raffiche infernali, dai colpi crivellati

Parigi-tredici-novembre, città di lutti.

Ristoranti e caffè con i piatti insanguinati

Il terrore corre all’aperto tra i tavolini

Cadono come le foglie quei corpi massacrati

Allo stadio l’esplosione spaventa sì i bambini.

Rassicurare i più piccoli che sono i petardi

Una fortuna non far la conta di morti e feriti

Bloccati all’ingresso non possono quei bastardi

Farsi esplodere sugli spalti fra i tifosi riuniti.

Scene apocalittiche come in un film dell’orrore

Sangue dappertutto, vengono i corpi calpestati

Al “Bataclan” i terroristi sparano per ben due ore

E’ solo fingendosi morti che alcuni sono scampati.

Appesi alle finestre, il tetto punto di ritrovo

C’è chi si salva perché ha seguito un guardiano

E’ loro il più bel canto, non degli uccelli di rovo

Per centotrentuno una fossa, non un campo di grano.

La furia dei terroristi non ha fatto distinzione

Volti, storie, e ricordi di ragazzi sorridenti

Guardare quelle fotografie fa venire il magone

Giovani vite spezzate, una strage d’innocenti.

Non si è salvata la giovane vittima italiana

Valeria Solesin, la via di fuga non l’ha trovata

Si è spento il sole per la studentessa veneziana

L’aquila della morte con gli artigli l’ha afferrata.

Per realizzare il suo futuro era andata in Francia

Bella, studiosa, curiosa, impegnata nel sociale

Al malvagio, dice Gesù, di porgere l’altra guancia

Ma morire – Dio – non si può peggio di un animale.

Processioni strazianti e dei singoli il dramma

Ma ormai ce l’abbiamo in casa tutti la guerra

Fiori, biglietti, di candele e lumini la fiamma

Dolore, lacrime e preghiere, e intanto si sotterra.

Raccontare ogni verità non è necessario

Ma mentire sempre è ancor più che disonesto

La pietà popolare in questo gran calvario

Fare il copia-incolla di uno scenario già visto.

Maria Rosa Bernasconi