Ad Andrea Giostra il “Premio alla Cultura Mondello Arte Expo” 2025

Si è tenuto ieri pomeriggio, venerdì 28 febbraio, a Palermo, presso l’Hotel Conchiglia d’Oro di Mondello, l’Edizione 2025 del Premio Internazionale “Mondello Arte Expo” per la Poesia.

Ad Andrea Giostra la Giuria, composta dal Prof. Francesco Federico, dalla prof.ssa Maria Patrizia Allotta e dalla prof.ssa Cristina Casamento, ha assegnato il “Premio alla Cultura Mondello Arte Expo” 2025, con la seguente motivazione: “Per i suoi eruditi studi di psicologia clinica e per le attività di project manager, produttore e project planner di importanti opere, documentari e mostre di arti e di architettura, per i premi letterari e per i numerosi prestigiosi riconoscimenti, nonché per le sue preziose pubblicazioni: di questo suo lodevole e generoso impegno di sapiente uomo di cultura noi lo ringraziamo” (nota scritta da Francesco Federico).

Il prestigioso appuntamento, con inizio alle 17:00, si è svolto presso l’Hotel Conchiglia d’Oro a Mondello, alla presenza di Mauri Lucchese, fondatore e presidente di “Mondello Arte Expo”. L’edizione del 2025 è stata dedicata a Cettina Settineri, a dieci anni dalla scomparsa. Due le Sezioni dei premiati per la Poesia: A, per la poesia edita in italiano e B, per la poesia inedita in italiano.

La Giuria, presieduta dal poeta e scrittore Francesco Federico, ha assegnato il Premio per la poesia edita in italiano a Caterina Di Pisa e Rita Saccone, rispettivamente prima e seconda classificata. La poesia inedita in italiano vede invece Bia Cusumano prima classificata e secondi, ex aequo, Giuseppe Romano e Mario Giambanco. Terzo classificato, Pietro Vizzini.

Durante il corso della cerimonia sono stati consegnati diplomi d’onore e premi speciali extra poesia a personalità che si sono distinte nei rispettivi campi di appartenenza, tra i quali Antonella Giotti e Tommaso Gioietta per le rispettive arti e professioni.

I lavori, moderati da Francesca Guajana, si sono aperti con i saluti di Salvatore Li Castri, vicepresidente di “Mondello Arte Expo”. A presentare l’evento sono stati Marika Cefalù e Filippo Glorioso. La lettura delle poesie è stata affidata ad Antonella Giotti e Tommaso Gioietta; gli intervalli musicale sono stati eseguiti dal Maestro Giovanna Ferrara.