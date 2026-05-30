Ad Agira (EN) una mattina di formazione per gli assistenti sociali del Distretto Sociosanitario D21:

Ieri – venerdì 29 maggio 2026 con inizio alle ore 10:00 – sono stato ad Agira, in provincia di Enna, insieme all’Avv. Dott. Carmelo Carrata, già Procuratore della Repubblica presso diverse Procure siciliane, per una mattina di formazione che ha visto beneficiari gli Assistenti Sociali del Distretto Socio-Sanitario D21, sul tema del contrasto alla Violenza di Genere e alla Violenza sulle Donne.

Sono stato chiamato per tenere il Seminario dall’Associazione APS “Amorù” della quale è Presidente la dott.ssa Valentina Cicirello; il progetto di formazione e sensibilizzazione è coordinato dall’Avv. Pierluca Orifici.

Il Distretto Sociosanitario D21 vede capofila i Comune di Agira, e vede direttamente coinvolti i comuni di: Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria, Regalbuto.

Ho impostato il Seminario con le assistenti sociali basandomi sul lavoro del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” – (arrivato alla 6^ edizione che verrà presentata il 12 giugno pomeriggio presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia) – che anche ad Agira ha avuto un successo incredibile. A conclusione della mattina di lavori i referenti del Distretto Sociosanitari hanno manifestato l’interesse ad adottare sul sito web ufficiale del Comune di Agira e probabilmente del Distretto Sociosanitario D21.

Il Direttore dell’assessorato alle politiche Sociali del Comune di Agire, insieme alla responsabile delle Assistenti Sociali del Comune, ci hanno chiesto la disponibilità per altri incontri di formazione da ottobre prossimo per approfondimenti tematici e scientifici.

Chiaramente ho dato la mia disponibilità su un progetto di formazione così importante, da definire insieme a loro e con l’associazione “Amorù” che ha organizzato questo primo ciclo di incontri di formazione e sensibilizzazione.

Queste a seguire alcune foto della mattinata di lavori. Trovate anche il link dell’articolo del giornale online Vivienna che parla di queste due giornate di formazione.

ARTICOLO SU VIVIENNA:

Invito per la presentazione della 6^ edizione del Saggio a Palermo presso la sede della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di via Vittorio Emanela 463: