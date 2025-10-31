Accogliere l’altro: la lezione di Biagio Conte e Andrea Giostra

Durante la trasmissione televisiva “Incidente probatorio” si è discusso della triste fine di Greg, un clochard di 42 anni originario della Polonia, trovato senza vita a Roma, nel quartiere di Trastevere.

Tra gli ospiti, la dottoressa psicologa e criminologa Mary Petrillo, il professor Tommaso Spasari, docente di medicina legale, e lo psicologo e criminologo Andrea Giostra.

Greg era un uomo noto e benvoluto in diversi quartieri di Roma. Aveva alle spalle un passato segnato dalla dura vita di strada e da un periodo di collaborazione con un albergo romano come manutentore. Tuttavia, era afflitto dalla piaga dell’alcolismo, motivo per cui era monitorato da una sala operativa dal 2023. Le immagini delle telecamere hanno mostrato come Greg, in stato di evidente ubriachezza, sia caduto e abbia battuto la testa, per poi raggiungere il suo giaciglio di fortuna dove è stato trovato senza vita.

La dottoressa Mary Petrillo ha affermato che si tratta di una morte accidentale, conseguenza del disturbo cronico di abuso di alcol di cui soffriva Greg. Ha proposto una politica di prevenzione che offra spazi di accoglienza e servizi di base per i senza tetto, come case e posti dove poter vivere e lavarsi. Tuttavia, come sottolineato da Giostra, la questione dei senza fissa dimora è complessa e non esiste una soluzione unica.

Andrea Giostra ha portato l’esempio di Biagio Conte, un missionario laico che si è dedicato agli homeless a Palermo. Conte ha capito che non tutte le persone in strada vogliono essere aiutate nello stesso modo e ha creato una struttura di accoglienza che offrisse non solo assistenza fisica, ma anche un senso di comunità e appartenenza. Oggi, questa struttura ospita oltre mille persone e rappresenta un modello di accoglienza innovativo.

Ha sottolineato la necessità di distinguere tra le diverse tipologie di senza tetto: quelli cronici, quelli temporanei e quelli che soffrono di disturbi psichiatrici. Ha anche citato l’esempio dei Punkabbestia, una tipologia di ragazzi che vivono per strada con i cani, e ha sottolineato la difficoltà di raggiungere queste persone e portarle in strutture di accoglienza.

Tuttavia, ha identificato un elemento comune tra tutte queste persone: la solitudine. La grande intuizione di Biagio Conte è stata quella di creare uno spazio di accoglienza che offrisse non solo assistenza fisica, ma anche un senso di comunità e appartenenza. Come diceva Antoine de Saint-Exupéry, “L’amore non è guardare l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”.

In conclusione, il pensiero di Andrea Giostra ci invita a riflettere sulla complessità della questione dei senza tetto e sulla necessità di un approccio più umano e personalizzato. È fondamentale creare spazi di accoglienza e di ascolto, dove le persone possano sentirsi parte di una comunità e non solo oggetto di assistenza. Solo così potremo davvero aiutare queste persone a uscire dalla marginalità e a ritrovare la loro dignità.

Stefania Lo Piparo

