A VILLA FILIPPINA L’ESTATE MUSICALE 2026 DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA CON LUIGI PIOVANO SUL PODIO

Venerdì 19 giugno a Palermo e sabato 20 giugno a Montelepre il secondo concerto della stagione estiva con Luigi Piovano sul podio con pagine di Rossini, Čajkovskij. A Villa Filippina, nuova sede estiva della FOSS nel cuore della città, il pubblico potrà accedere anche all’area ristoro aperta dalle ore 19 a mezzanotte

Palermo, Villa Filippina, venerdì 19 giugno, ore 21

Montelepre, Ex campo basket (via Purpura), sabato 20 giugno, ore 21

Prosegue l’Estate Musicale 2026 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, che dopo il concerto inaugurale torna a Villa Filippina, nuova sede estiva della FOSS nel cuore di Palermo, venerdì 19 giugno alle ore 21. Il concerto sarà replicato sabato 20 giugno, sempre alle ore 21, a Montelepre, confermando la doppia vocazione del cartellone estivo: da un lato il radicamento palermitano in uno spazio centrale e accessibile, a pochi passi dal Politeama Garibaldi, dall’altro la volontà di portare l’Orchestra in diverse località dell’Isola, ampliando la partecipazione e il rapporto con il territorio.

Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ci sarà Luigi Piovano, musicista di grande esperienza internazionale, da oltre vent’anni primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e sempre più attivo anche come direttore. Il programma riunisce tre pagine celebri come l’Ouverture dalla Gazza ladra di Gioachino Rossini, l’Ouverture solennelle 1812 in mi bemolle maggiore op. 49 di Pëtr Il’ič Čajkovskij e la Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, una delle sinfonie più amate dell’intero repertorio.

Villa Filippina, scelta come nuova casa estiva dell’Orchestra a Palermo, offre una capienza di 800 posti per l’area teatro e 200 posti nell’area ristoro. La platea aprirà 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, mentre l’area ristoro sarà attiva dalle ore 19 a mezzanotte, con proposte di piatti freddi, aperitivo, apericena e antipasti siciliani. Sarà inoltre possibile prenotare la pizza al numero 389 1335731. Il bar sarà in funzione prima, durante e dopo lo spettacolo, sempre dalle ore 19 a mezzanotte.

Il concerto si apre con l’Ouverture dalla Gazza ladra di Gioachino Rossini, una delle pagine sinfoniche più amate del compositore pesarese. L’opera debuttò al Teatro alla Scala di Milano il 31 maggio 1817 e fu accolta da un grande successo. Rossini, che tornava sulle scene milanesi dopo alcuni anni di assenza, compose per l’occasione una musica nuova, rinunciando alla consueta pratica degli autoimprestiti. La sinfonia si apre con tre celebri rulli di tamburo, da cui prende avvio un Maestoso marziale che allude con ironia all’atmosfera militare presente nell’opera.

Segue l’Ouverture solennelle 1812 in mi bemolle maggiore op. 49 di Čajkovskij, una delle pagine più popolari del repertorio sinfonico tardo romantico. Composta nel 1880 su commissione di Nikolaj Rubinštejn, l’opera era legata alle celebrazioni della vittoria russa sull’esercito napoleonico. L’Ouverture si presenta come una sorta di cronaca musicale, nella quale l’inno liturgico ortodosso “Dio proteggi il tuo popolo” si alterna a episodi lirici e a momenti di battaglia. La Marsigliese evoca l’esercito francese, mentre il finale, con rintocchi di campane e colpi di cannone, celebra in forma solenne la vittoria russa.

La seconda parte sarà interamente dedicata alla Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, composta tra il dicembre 1892 e il maggio 1893 durante il soggiorno americano del compositore. L’opera fu commissionata dalla New York Philharmonic Orchestra, che la eseguì per la prima volta il 16 dicembre 1893 alla Carnegie Hall, ottenendo un successo travolgente. Dvořák, chiamato a dirigere il National Conservatory of Music di New York, entrò in contatto con un mondo sonoro nuovo, nel quale riconobbe elementi di spiritual, canti popolari e suggestioni della tradizione americana, senza mai rinunciare alla propria identità boema. La Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” è costruita quindi su un equilibrio affascinante tra nostalgia europea e immaginario americano.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà Luigi Piovano, violoncellista e direttore tra i più apprezzati del panorama italiano. Diplomato in violoncello e musica da camera sotto la guida di Radu Aldulescu, è stato per anni primo violoncello del Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Nel 1999 è stato scelto da Maurizio Pollini per partecipare al “Progetto Pollini” al Festival di Salisburgo, alla Carnegie Hall, a Tokyo e a Roma. Ha tenuto concerti da camera con artisti quali Wolfgang Sawallisch, Myung-Whun Chung, Alexander Lonquich, Andrea Lucchesini, Dmitry Sitkovetsky, Leonidas Kavakos e le sorelle Labèque. Dal 2005 suona regolarmente in duo con Antonio Pappano, con il quale ha inciso nel 2020 un CD dedicato alle Sonate di Brahms. Da oltre vent’anni è primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e suona un violoncello Francesco Ruggeri detto “il Per”, costruito a Cremona nel 1692 e messo gentilmente a disposizione da Francesco Micheli. Molto attivo anche come direttore d’orchestra, ha collaborato con solisti quali Luis Bacalov, Stefano Bollani, Mario Brunello, Pietro De Maria, Benedetto Lupo, Sara Mingardo e Dmitry Sitkovetsky, registrando per etichette come Naxos, Eloquentia e Arcana. Dal 2013 ha avviato una collaborazione stabile alla testa degli Archi di Santa Cecilia, con i quali ha pubblicato sei CD. Negli ultimi anni ha diretto molte delle principali orchestre italiane e, all’estero, ha debuttato con la New Japan Philharmonic Orchestra e con l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, che lo ha reinvitato per il 2023 e il 2024. Nel 2022 ha debuttato anche sul podio dell’Orchestra Sinfonica di Milano e ha diretto Tosca al Teatro Bellini di Catania.

PROGRAMMA

Gioacchino Rossini

(Pesaro 1792 – Parigi 1868)

Ouverture da La gazza ladra

Maestoso marziale, Allegro, Più mosso

Durata: 10’

Pëtr Il’ič Čajkovskij

(Voltkinsk, Urali, 1840 – Pietroburgo 1893)

1812 Ouverture solennelle in mi bemolle maggiore op. 49

Largo. Allegro giusto

Durata: 17’

°°°

Antonín Dvořák

(Nelahozeves, Kralup, 1841 – Praga 1904)

Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 “dal Nuovo Mondo”

Adagio, Allegro molto

Largo

Scherzo: Molto vivace Trio

Allegro con fuoco

Durata: 40’

Informazioni e biglietteria a Palermo

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

I biglietti (posto unico non numerato) hanno un costo di € 15 (intero) € 10 (ridotto).

I concerti del 3 luglio (Passione Musical), 10 luglio (Colossal Time), 7 agosto (Indimenticabile Whitney Houston), 18 settembre (The Beatles, A Symphony Experience) hanno biglietti numerati. Settore A euro 25 (intero) / euro 20 (ridotto); Settore B euro 20 (intero) / euro 15 (ridotto).

Il ridotto è per gli abbonati alla stagione 2025/2026, studenti, disabili con disability card o con necessità di accompagnatore.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.

sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13

apertura un’ora prima dei concerti nella sede specifica

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

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