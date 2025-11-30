A Simona Rita D’Angelo assegnato il Mondello Arte Expò 2025



Mondello Arte Expò 2025: il prestigioso premio internazionale celebra arte, cultura e impegno sociale Chiara Russo, Simona Rita D’Angelo e Paolo Licata tra i protagonisti della nuova edizione

Torna il Premio Internazionale “Mondello Arte Expò”, giunto alla sua terza edizione, che sarà celebrata il 5 dicembre 2025 presso l’Hotel Conchiglia d’Oro di Palermo. L’iniziativa, ideata e organizzata dal Maestro Maurizio Lucchese, conferma la propria missione: valorizzare figure che, attraverso arte, cultura e impegno civile, contribuiscono alla crescita del territorio siciliano e al suo racconto più autentico.

Un premio che negli anni si è distinto per l’attenzione ai talenti emergenti e alle personalità che operano nei diversi settori della cultura, con particolare riguardo ai temi della legalità, della ricerca e dell’inclusione sociale.

I riconoscimenti a Chiara Russo, Simona Rita D’Angelo e Paolo Licata

Tra i premiati dell’edizione 2025 spiccano tre protagonisti della scena artistica siciliana contemporanea.

L’attrice palermitana Chiara Russo, nota al grande pubblico per la serie Mina Settembre 3 e per il film Il gigante innamorato di Costanza Quatriglio, viene premiata per la capacità di incarnare personaggi che interpretano la sfida, il riscatto e la complessità del Sud. Un talento in ascesa che rappresenta una nuova generazione artistica siciliana.

Accanto a lei, il premio viene assegnato a Simona Rita D’Angelo, regista, attrice, autrice teatrale e teatro-terapeuta. Nella motivazione viene sottolineato non solo il suo costante impegno a mettere l’arte al servizio dell’educazione, dell’inclusione sociale e del benessere emotivo dei giovani, ma anche una carriera ricca di premi e riconoscimenti, ottenuti sia come artista che come autrice teatrale.

Tra essi spiccano il Prestigioso Premio Internazionale San Giovanni Paolo II a Roma, che ne celebra la sensibilità artistica unita a un profondo impegno spirituale e umano, insieme ai numerosi premi nazionali e internazionali ricevuti negli anni. Un percorso che testimonia la sua capacità di unire creatività, responsabilità sociale e una visione profondamente umana del teatro come spazio di cura e trasformazione.

Figura tra i premiati anche il regista Paolo Licata, cineasta di rilievo del panorama contemporaneo e reduce dai grandi successi internazionali ottenuti in diversi festival con il suo ultimo film L’amore che ho. L’opera, un omaggio alla storia e alla leggenda della grande cantautrice popolare Rosa Balistreri, si distingue per un cast d’eccezione e per la potente colonna sonora firmata da Carmen Consoli. Il film ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui prestigiosi premi in Brasile.

Premi alla Carriera: omaggio a due Maestri dell’arte

Il Mondello Arte Expò 2025 celebrerà inoltre due grandi protagonisti della cultura siciliana:

• Aurelio Di Carlo, Maestro dell’arte contemporanea del tardo Novecento, riconosciuto per la sua ricerca pittorica, simbolica e visionaria;

• Girolamo Di Cara, Maestro del Barocco siciliano, autore di opere che hanno contribuito a custodire e rinnovare la tradizione, rendendola dialogante con il presente.

Legalità e ricerca: attenzione al tessuto sociale

Nell’ambito dell’impegno civile, il premio sarà conferito alla Dott.ssa Claudia Carampana, Procuratrice Capo del Tribunale per i Minorenni di Palermo, per il suo lavoro nella costruzione di percorsi di recupero e reintegrazione dedicati ai giovani in condizione di vulnerabilità.

Sarà inoltre premiato il Professor Francesco Pira, sociologo, saggista e docente universitario, per il suo contributo alla comprensione dei fenomeni legati al disagio giovanile, alla comunicazione digitale e ai rischi del cyberbullismo.

Letteratura e informazione

Per la sezione dedicata alla narrativa, il premio andrà alla scrittrice Francesca Maccani, capace di raccontare con profondità e sensibilità la fragilità e la forza della gioventù palermitana contemporanea.

Il riconoscimento verrà assegnato anche al giornalista Alessandro Arena, per il suo contributo alla divulgazione culturale e sociale del territorio.

Un premio che valorizza la Sicilia che crea e che educa

Il Mondello Arte Expò 2025, sotto l’attenta direzione del Maestro Maurizio Lucchese, conferma ancora una volta il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sulla cultura siciliana.

Un appuntamento che unisce arte, impegno civile e ricerca, premiando coloro che contribuiscono, con sensibilità e competenza, alla crescita culturale dell’Isola.