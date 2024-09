A scuola di teatro al Re Mida – Casa Cultura di cultura

A scuola di teatro al Re Mida – Casa Cultura di Palermo. La Tèchne Soc. Coop, in collaborazione con Re Mida – Casa Cultura, attenti agli aspetti legati al Teatro Educativo e alla Teatroterapia, promuove e organizza il laboratorio “ActingLab – Atelier Artistico”.

L’ obiettivo è l’alfabetizzazione teatrale e la stimolazione della creatività del singolo allievo e del singolo in relazione al gruppo classe. Il percorso formativo verrà effettuato attraverso giochi ed esercizi assunti dalle metodologie di lavoro delle più grandi scuole di teatro del mondo, portando l’allievo alla scoperta dell’ecosistema scenico lavorando e sviluppando lo strumento dell’attore: il corpo, e più precisamente la Voce e il Gesto.

Il ciclo pedagogico, inoltre, intende aprire, sviluppare e approfondire le potenzialità comunicative dei partecipanti, all’interno di un’atmosfera creativa e ludica, fornendo alcuni strumenti di base del lavoro dell’attore.

Raggiungere un effettivo miglioramento delle proprie capacità espressive e comunicative, e naturalmente una maggiore e più approfondita consapevolezza dell’intrinseca bellezza e difficoltà del lavoro teatrale.

I maestri impiegati nel percorso laboratoriale sono Matteo Contino, Chiara

Torricelli, Laura Carini e Sofia Ciringione.

Nell’appuntamento settimanale, le materie che verranno svolte sono: recitazione (teatrale e cinematografica, improvvisazione, ecosistema scenico e dizione); canto moderno (repertorio e tecnica vocale).

A conclusione del percorso laboratoriale, verrà portato in scena uno spettacolo prodotto dalla Tèchne Coop. Soc. e da Re Mida – Casa Cultura.

Appuntamento in via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo) a Palermo. Per maggiori informazioni, basta chiamare il numero 3926393204.