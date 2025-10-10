A proposito del Premi Nobel per la Letteratura a László Krasznahorkai

da | 10 Ottobre 2025 | Attualità, Libri

Ho visto il video del Premio Nobel a László Krasznahorkai e ho pensato di scrivere qualcosa a riguardo.

Una riflessione sulla sua opera e sul modo in cui la sua scrittura continua a ispirare e a provocare i lettori di tutto il mondo, oggi più che mai, mi sembra necessaria e utile.

László Krasznahorkai rappresenta perfettamente l’autore che scrive spinto da una necessità interna, più che da una scelta consapevole.

“Non voleva fare lo scrittore, gli è capitato, come per i poeti, per lui è un bisogno, una necessità interna”: credo che queste parole descrivano alla perfezione il suo approccio alla scrittura. Per László Krasznahorkai la scrittura è come un atto d’amore, un’urgenza che non può essere ignorata. La scrittura sgorga come un magma, come un’eruzione di un vulcano, senza possibilità di essere fermata. È un fiume di parole che scorre come la musica, con il suo ritmo e la sua lunghezza.

László Krasznahorkai

Ciò che rende la scrittura di László Krasznahorkai unica è il fatto che non segue le mode letterarie o gli stili del momento. La sua scrittura è un’urgenza interiore che si manifesta attraverso le parole, senza curarsi delle aspettative o delle convenzioni. Scrive solo quando una cosa si è formata dentro di lui e deve essere esternata, senza forzature o programmazioni. La sua scrittura è un atto di fedeltà a se stesso, un modo per dare forma a ciò che lo tormenta e lo anima. In questo senso, la sua opera è un esempio perfetto di come la vera letteratura possa emergere solo dalla necessità interna, senza compromessi o artifici.

La scrittura di Krasznahorkai è come un’ombra che lo segue, un’eco che risuona dentro di lui, un fiume che scorre senza sosta. E quando le parole finalmente si posano sulla carta, sono già state marchiate a fuoco dall’anima. In quel momento, non è più lui a scrivere, ma la scrittura stessa che si impossessa di lui, trasformandolo in un tramite per l’universale. E noi, lettori, siamo grati per questo dono, per la possibilità di accedere ai recessi più profondi della sua anima e di trovare, nelle sue parole, un riflesso della nostra stessa umanità.

Stefania Lo Piparo

Announcement of the 2025 Nobel Prize in Literature:

László Krasznahorkai

