A Palazzo Chiaramonte Steri di Palermo presentazione del libro di Antonina Nocera, “A San Pietroburgo con Dostoevskij. La città di carta e di sogni”

Mercoledì 18 Giugno, ore 18:00, presso il Palazzo Chiaramonte Steri di Palermo, il professore Salvatore Lo Bue presenterà il libro di Antonina Nocera, “A San Pietroburgo con Dostoevskij. La città di carta e di sogni”, Giulio Perrone editore.

Recentemente premiato a Lecce con il premio Nabokov 2025 per la saggistica, in occasione delle presentazione, interviene la scrittrice Claudia Di Natale, e a seguire letture a cura degli allievi del Laboratorio di Poetica dell’Istituto di Cultura Romantica dell’Università di Palermo.

In questo lavoro, a metà tra saggio, memoir, romanzo, Antonina Nocera percorre un cammino a ritroso, compiuto con il piglio della studiosa e della flâneuse: un’indagine che attinge alla memoria personale dell’esperienza pietroburghese, si intreccia con le tappe tracciate da Raskol’nikov in Delitto e Castigo e da altri personaggi dei romanzi di Dostoevskij in cui la città entra nel testo come elemento vivente, col suo gravame di pensieri e con la sua bellezza vaporosa, onirica.

