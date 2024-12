A Natale tante le iniziative in programma per la rassegna “Eventi e Manifestazioni nella Provincia di Palermo”

La rassegna “Eventi e Manifestazioni nella Provincia di Palermo” promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo ha in programma tante iniziative per le prossime festività che vedono protagoniste parole e musica sui temi del Natale.

Un’attrattiva per valorizzare il territorio di Palermo e della sua provincia dislocata in differenti luoghi affascinanti e pittoreschi.

L’iniziativa “Eventi e Manifestazioni nella Provincia di Palermo”, dopo il successo della prima edizione del World Jazz Network Event in Sicily, in programma un calendario ricco e variegato, distribuito nel territorio di Palermo e provincia, con concerti di musica jazz, marching band in stile New Orleans, concerti di musica classica con interpreti di valore, ed una speciale produzione dedicata al Natale con Stefania Brandeburgo e Laura Sfilio.

La rassegna ideata da Fabio Lannino per l’Associazione Culturale Parla Piano, porterà sui palchi in provincia di Palermo lo spettacolo “Racconti di Natale” con l’attrice palermitana Stefania Blandeburgo che reciterà diverse novelle e storie dedicate al Natale, accompagnate da Fabio Lannino al basso (che è anche ideatore dello spettacolo), Ciccio Foresta alla batteria, Tommaso Lannino alle tastiere, e la voce della cantante Laura Sfilio. Tra le attività concertistiche dell’iniziativa, la musica classica de “GliArchiEnsemble” con la partecipazione di Mario Stefano Pietrodarch e la Dixieland Street Band che girerà lungo le strade suonando musiche standard tipici jazz delle street band di New Orleans.

Il calendario completo prevede:

– 14 dicembre “Racconti di Natale”

San Giuseppe Jato ore 21.00 Centro Diurno

– 20 dicembre “Racconti di Natale”

Bisacquino ore 21.00 Teatro Paolo Giaccone

– 21 dicembre “GliArchiEnsemble”

con la partecipazione di Mario Stefano Pietrodarch

ore 21.00 Teatro “Rocco Chinnici” del Circolo Didattico “Landolina-Guastella “di Misilmeri

– 21 dicembre “Racconti di Natale”

ore 21.00 Partinico Cantina Borbonica

– 22 dicembre “Racconti di Natale”

ore 21.00 Montelepre Chiesa Santa Maria del Rosario

– 28 dicembre “Dixieland Street Band Ciminna” itinerante dalle ore 18.00

– 28 dicembre “Racconti di Natale”

ore 21.00 Villafrati Teatro del Baglio

– 29 dicembre “Dixieland Street Band Partinico”

itinerante dalle ore 18.00.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.