A Montelepre il 1° Torneo Nazionale di Danza Storica e Folk «ARS SALTANDI» dal 3 al 6 settembre 2026

Un viaggio nel tempo tra rievocazioni storiche, musica, danza, folklore e tradizioni siciliane, accompagnato da un importante messaggio di sensibilizzazione sociale. Dal 3 al 6 settembre 2026,Montelepresarà protagonista del1° Torneo Nazionale di Danza Storica e Folk «ARS SALTANDI», inserito nella suggestiva cornice delPalio dei Ventimiglia.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare ilpatrimonio storico, culturale e identitario della Siciliaattraverso le arti performative e la partecipazione di gruppi provenienti da diverse realtà italiane.

L’evento è organizzato dall’Associazione Ventimiglia APS, presieduta daZenap Chaudry,Responsabile Nazionale ASIper icortei storici medievali, in collaborazione conASI Caltanissetta, presieduta daSalvatore Spinello, e con l’associazioneJonathan Livingston, presieduta daLivia Vivona.

La manifestazione è patrocinata e promossa dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, guidato dall’assessoreFrancesco Scarpinato, che ha accolto con entusiasmo il progetto, riconoscendone il valore nella promozione delle discipline espressive legate ad arte, storia, cultura e tradizione.

La donna protagonista: un fermo NO alla violenza

Accanto alla dimensione artistica e culturale, la manifestazione sarà caratterizzata da una forte componente sociale.

Nel corso dell’evento verrà infatti eletta laBaronessa di Montelepre 2026, insieme allaBaby Baronessa. L’iniziativa si distingue dai tradizionali concorsi di bellezza e vuole trasformarsi in un momento di riflessione e impegno civile: la donna sarà protagonista di un messaggio chiaro contro la violenza di genere e ogni forma di sopraffazione.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione dell’assessoreFrancesco Scarpinato, che assumerà anche il ruolo diMembro Onorario della Giuria.

Due giurie per arte, cultura e impegno sociale

A valutare le esibizioni e ad accompagnare i diversi momenti della manifestazione saranno personalità provenienti dal mondo universitario, culturale, artistico, musicale, giuridico e sociale.

IlComitato Tecnico-Scientificosarà composto da:Prof. Pietro Colletta, Professore associato di Letteratura latina medievale e umanistica presso l’Università degli Studi di Palermo,Gianfranco Rafalà,musicista e direttore artistico, specializzato in musica medievale e rievocazione storica,Maestra Ivana Sanpaolo,insegnante di danza diplomata ed esperta di danza classica e danza storica,Dott. Paolo Valentini, segretario del Consiglio regionale dei Beni culturali e ambientali della Regione Siciliana,Prof. Giuseppe Mandalà, Professore associato di Storia dei Paesi islamici dell’Università degli Studi di Milano,Rosa Plataniastilista delle identità delle tradizioni storiche Siciliane.

LaGiuria Specialistica e del Settore Sociale, con competenze nell’ambito della psicologia, della criminologia e del diritto, sarà composta da:Dott. Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo e scrittore, Luogotenente della GdFGiuseppe Amato,Avv. Rosa Maria Sciortino,avvocato penalista e Presidente del Rotary Club Bagheria,Dott. Tiberio Mantia, presidente del capitolo di Palermo dell’Order of Sons and daughters of Italy in America,Dott.ssa Giusi Musso,scrittrice,Dott.Giuseppe Terranova,Sindaco di Montelepre.

Sarà proprio il primo cittadino a consegnare ufficialmente leChiavi della Città di Montelepreallavincitrice del titolo di Baronessa 2026.

Iscrizioni aperte ai gruppi di tutta Italia

Le iscrizioni al torneo sono aperte ai gruppi storici, di danza e di musica folk provenienti da tutta Italia.

La volontà degli organizzatori è quella di costruire un appuntamento nazionale capace di mettere in rete esperienze, tradizioni e linguaggi artistici differenti, portando Montelepre al centro di un percorso di valorizzazione del patrimonio immateriale.

Il messaggio è sintetizzato nello slogan scelto per la manifestazione:«Vogliamo dimostrare a tutta la penisola che la Sicilia c’è… Noi ci siamo!»

IL PROGRAMMA

3 settembre – Conferenza stampa di apertura

La manifestazione prenderà il via il 3 settembre alla Torre Ventimiglia, con la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla presenza dell’Amministrazione comunale, degli organizzatori e dei rappresentanti del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana.

4 settembre – Giornata di studio, libro e mostra

Il 4 settembre, sempre alla Torre Ventimiglia, sarà dedicato alla conoscenza della storia e dell’identità del territorio.

È prevista una giornata di studio con gli interventi di relatori dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Università degli Studi di Palermo e Milano.

Nel corso della giornata sarà inoltre presentato il volume «Cortei Storici di Sicilia», curato da Ventimiglia APS e Jonathan Livingston ODV.

Spazio anche alla memoria documentale e fotografica, con l’apertura di una mostra dedicata alla storia e al territorio di Montelepre.

5 settembre – Rievocazione storica e torneo «ARS SALTANDI»

Alle 16.00aprirà ilMercatino MedievaleinPiazza Regina Elenae inVia della Torre, con giochi con l’arco, combattimenti medievali, degustazioni di vini, cartomanzia, giochi da tavolo medievali e attività dedicate ai più piccoli.

Alle 17.00partirà dallaChiesa di San GiuseppeilGran Corteo Storico, con la partecipazione dei gruppi di rievocazione della Sicilia, degliSbandieratorieTamburi di Acate e Piazza Armerinae deigruppi folk dell’Isola.

Alle 18.00sarà la volta del1° Torneo Nazionale ASI «ARS SALTANDI», accompagnato dalla presentazione dellaBaronessae dellaBaby Baronessa di Montelepre 2026.

Alle 20.30si terrà la premiazione ufficiale dei gruppi partecipanti.

La serata proseguirà alle21.00con uno spettacolo di fuoco a cura dell’insegnanteDebora Serina, mentre alle22.00laCompagnia La Giostraproporrà un concerto dedicato alla musica medievale, etnica e popolare.

6 settembre – Giochi di rione, corteo e spettacoli

La giornata conclusiva, domenica 6 settembre, si apriràalle 16.00con ilMercatino Medievalee le attrazioni per famiglie, organizzate daMoltimondi ODVeASD Attivamente APS.

Alle 17.00, in Piazza Regina Elena, spazio aiGiochi di Rione, curati dai giovani dellaChiesa Maria SS. del Rosario, con la collaborazione diCristina Giostra e Mariagrazia Randazzo.

Alle 19.00le vie del paese saranno attraversate da unaSfilatain costume d’epoca, accompagnata dai tamburi siciliani.

Alle 20.00andrà in scena lo spettacolo medievale e rinascimentale dellaCompagnia Circo SquiLibrato di Ludovico Dimezzato.

Alle 21.00spazio ancora alla magia del fuoco con Giba e Mimì.

A chiudere la manifestazione,alle 21.40, sarà il concerto de“I Miseranti”, con un repertorio medievale sacro e profano, comprendente brani ispirati alleCantigas de Santa Maria e al Llibre Vermell de Montserrat.

Per quattro giorni Montelepre sarà dunque un grande palcoscenico a cielo aperto, dove storia e contemporaneità si incontreranno attraverso danza, musica, rievocazione e partecipazione popolare. Un progetto che punta non soltanto a celebrare il passato, ma a trasformare la memoria e le tradizioni in strumenti di conoscenza, identità e futuro.