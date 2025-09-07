A Lussemburgo Kirill Petrenko e i Berliner Philharmoniker: una Nona di Mahler tra struggimento e perfezione. La recensione.

di Giovanni Zambito

Ieri, sabato 6 settembre 2025, alla Philarmonie di Lussemburgo l’apertura di stagione si è rivelata una serata memorabile: il pubblico ha accolto con entusiasmo travolgente ogni fase dell’esecuzione della Sinfonia n. 9 in re maggiore di Gustav Mahler. Applausi scroscianti hanno accompagnato l’uscita del Maestro Kirill Petrenko e dei Berliner Philharmoniker, suggellando il sincero riconoscimento di un’interpretazione intensa e raffinata.

Petrenko, già direttore musicale dei Berliner Philharmoniker dal 2019, ha dimostrato una profonda comprensione del linguaggio mahlérien, bilanciando con polso sicuro il pathos struggente dell’ultimo capolavoro del compositore con un controllo ritmico impareggiabile. Il suo gesto ha saputo guidare l’orchestra attraverso momenti di tensione sommessa e frenesia virtuosistica, illuminando ogni dettaglio drammaturgico.

L’apertura ha svelato un delicato equilibrio tra intimità nostalgica e tensione sottile. Il primo violino solista, in particolare, ha articolato con raffinata delicatezza le cellule tematiche iniziali, sostenuto dal pianissimo delle viole e del contrabbasso, che ha conferito una base sospesa, quasi sospirante. Gli ottoni, soprattutto corno e tromba, hanno interagito come riverberi di memoria, dando spessore alle atmosfere malinconiche.

Il secondo movimento, deciso nell’andamento, ha contrapposto un ländler grossolano a un valzer viennese distrutto, orchestrato con bravura straordinaria. Il legato dei violini secondi, sulle variazioni satiriche, e l’energia stridula dei fiati (ottavino e clarinetto) hanno creato un contrasto pungente tra rustico e grottesco.

Nel terzo movimento, l’“addio mistico” si è fatto luce. Le corde – in particolare i violoncelli solisti – hanno donato una linea sovrannaturale, accompagnata da eleganti arabeschi dell’arpa, in un dialogo sospeso sul confine tra dolore e consolazione.

La furia orchestrale ha raggiunto vette vertiginose. I legni e i fiati, guidati da oboe e fagotto solisti, hanno dato vita a una scrittura incalzante, dove ogni voce era protagonista assoluta. L’esecuzione rapida e articolata ha messo in luce il virtuosismo collettivo dell’orchestra.

Il gran finale ha offerto versi di un’«intimità estenuata». Il tema corale affidato al gruppo delle viole e dei violoncelli ha risuonato come canto di commiato. L’alto timido, quasi sussurrato, e poi l’evanescenza finale, con i frammenti di motivi svanire, hanno suggellato un saluto carico di nostalgia e infinito.

L’esecuzione di questa Sinfonia n. 9 di Mahler ha rappresentato un viaggio emotivo e tecnico denso di contrasti interiori. Guidata da Kirill Petrenko, l’orchestra ha consegnato un’interpretazione tanto raffinata quanto vibrante: i solisti si sono distinti per precisione strumentale e intensità espressiva, facendo emergere ciascuno la propria voce nel tessuto orchestrale complesso.

Il pubblico, coinvolto fino all’ultimo istante, ha tributato un applauso caloroso, un tributo sincero all’alchimia tra direzione, singoli artisti e l’orchestra nel suo insieme.

